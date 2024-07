Geral Recebida por Lula, ex-presidente Dilma Rousseff volta ao Palácio da Alvorada pela primeira vez após seu impeachment

O presidente postou uma foto do encontro nas redes sociais. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) entrou pela primeira vez no Palácio da Alvorada após o impeachment sofrido por ela em 2016. A visita da ex-presidente na residência oficial foi para um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na tarde dessa sexta-feira (26). O evento não estava na agenda oficial do petista.

O presidente postou uma foto do encontro nas redes sociais. Na legenda, Lula ressaltou que era a primeira vez que Dilma visitava o palácio após ter o mandato cassado pelo Congresso Nacional. “Recebi a companheira Dilma no Palácio da Alvorada hoje de tarde. Primeiro retorno dela ao Alvorada desde 2016. Sempre bem-vinda”, escreveu Lula na legenda da publicação feita na rede social X (antigo Twitter).

Desde abril do ano passado, Dilma é a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), mais conhecido como Banco dos Brics. Ela passou a comandar a instituição após indicação do presidente.

Dilma ocupou o Palácio da Alvorada entre os dias 1º de janeiro de 2011 e 31 de agosto de 2016, quando deixou o cargo de presidente após sofrer um processo de impeachment. A cassação do mandato da petista ocorreu devido às “pedaladas fiscais”.

No Banco dos Brics, Dilma recebe cerca de US$ 500 mil por ano, ou R$ 2,469 milhões na cotação atual do dólar. Por mês, o seu rendimento é de R$ 290 mil em salários e benefícios. Ela também tem benefícios recebidos assim como outros ex-presidentes da República vivos. A Presidência custeia gastos com passagens aéreas, auxílio moradia, diárias no exterior, auxílio-combustível, manutenção de veículos e serviços de telecomunicações.

Além disso, Dilma tem direito a ter oito servidores, sendo seis de apoio pessoal, dois motoristas e veículos pertencentes à União.

Atualmente, Dilma mora em Xangai por conta do cargo que ocupa no Banco dos Brics. Ela, porém, está no Brasil para cumprir agendas relacionadas ao G20.

Na última segunda-feira (22), Dilma se encontrou com a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, no Rio de Janeiro, para analisar temas relacionados aos impactos das mudanças climáticas, governança com participação do Estado e melhoria das condições de vida para populações mais carentes.

No Rio de Janeiro, Dilma esteve na segunda-feira na abertura do “States of the Future”, evento paralelo do G20 que se estende até esta sexta. Em seu discurso, a presidente do Banco do Brics criticou o uso do dólar como “papel de reserva internacional” e falou sobre os desafios para o crescimento industrial com a alta do dólar:

“O fato de ser uma moeda nacional e cumprir um papel de reserva internacional, cria contradições. (…) como é possível praticar a política de taxa de juros baixa para reindustrializar as economias desenvolvidas e, ao mesmo tempo, reindustrializar um país que precisa de dólar fraco e taxa de juros baixas para ser competitivo”, disse ela. As informações são dos jornais O Estado de S. Paulo e O Globo e da CNN.

