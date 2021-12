Rio Grande do Sul Receita Estadual e Exército deflagram operação conjunta para coibir irregularidades em venda de armas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2021

Matriz da empresa, na Serra, e filial na mesma região e outra no Planalto foram fiscalizadas Foto: Divulgação Receita Estadual Matriz da empresa, na Serra, e filial na mesma região e outra no Planalto foram fiscalizadas. (Foto: Divulgação Receita Estadual) Foto: Divulgação Receita Estadual

A Receita Estadual realizou, nesta terça-feira (14), operação em conjunto com o Exército Brasileiro para combater irregularidades e apurar indícios de sonegação fiscal no comércio de armamentos. O alvo é uma empresa estabelecida na Serra Gaúcha. Também serão visitadas as duas filiais da empresa, localizadas na Serra e na região do Planalto.

A operação é coordenada pela Delegacia da Receita Estadual em Caxias do Sul (3ª DRE) e tem como propósito a busca e apreensão de provas e documentos que auxiliem na comprovação das irregularidades e subsidiem os trabalhos de auditoria fiscal. Os indícios apontam para a prática de subfaturamento de notas fiscais, visando diminuir os valores levados à tributação.

A ação ostensiva do fisco gaúcho conta com a participação de três turmas volantes da Receita Estadual, compostas por 10 auditores fiscais, três técnicos tributários e apoio da Brigada Militar.

O Exército Brasileiro designou três equipes para participar da operação. Considerando a pandemia da Covid-19 e prezando pela saúde e segurança de todos envolvidos, a operação segue os protocolos estabelecidos pelo governo do Estado e pela Secretaria Estadual de Saúde.

