Receita Federal alerta para golpe do financiamento ou empréstimo; saiba como se proteger

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Golpistas têm enviado notificações falsas, em nome do órgão, para pessoas que fazem negociação de empréstimos ou financiamentos. (Foto: Receita Federal/Divulgação)

Criminosos estão usando os Correios para aplicar um novo tipo de golpe. Segundo o alerta da Receita Federal, eles têm enviado notificações falsas, em nome do órgão, para pessoas que fazem negociação de empréstimos ou financiamentos com bancos, exigindo pagamento de imposto para “facilitar” essas transações.

A Receita Federal explicou que o crime é praticado da seguinte forma: por meio dos Correios, quadrilhas especializadas enviam um documento, com marca da Receita Federal, para pessoas que estão fazendo negociações com instituições financeiras.

Então, os criminosos alegam que o crédito só “será desbloqueado” com o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Para praticar o golpe, os criminosos usam notificações e documentos de arrecadação falsos. Assim, de acordo com a Receita Federal, induzem a vítima a pagar taxas inexistentes para a suposta liberação do dinheiro.

A Receita Federal alerta, ainda, que o documento falso enviado pelos criminosos contém dados bancários para depósito e assinatura também fraudulenta.

Segundo a Receita Federal, o recolhimento do IOF é feito exclusivamente por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).

Além disso, a cobrança e o recolhimento são efetuados pelo responsável tributário, ou seja, pela instituição financeira que concede o crédito ao cliente, não pela Receita Federal .

No alerta, o órgão orientou as pessoas a procurar a polícia, caso recebam essas notificações falsas. Além disso, as vítimas devem guardar as provas para poder registra o boletim de ocorrência.

Como se proteger

– Ficar atento a erros de português, informações confusas ou incorretas e orientações desencontradas;

– A Receita Federal não envia mensagens por SMS ou por aplicativos de mensagem, como o WhatsApp;

– Também não envia e-mail, a menos que em resposta a demanda do próprio contribuinte, como, por exemplo, atendimento de CPF via caixa corporativa institucional.

Outros golpes

Atenção, também, para outros tipos de golpes envolvendo o nome da Receita Federal:

– Golpe da restituição de imposto: fraudadores utilizam a informação “Consta um saldo residual do seu último IRPF” para atrair possíveis vítimas;

– Golpes relacionados a guias do Simples Nacional para pagamento via PIX: Ao tentar realizar o pagamento via PIX, o sistema aponta para uma empresa privada;

– Golpes para regularizar CPF: independentemente de sua situação no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), contribuintes recebem mensagens através de SMS, WhatsApp e até e-mails informando que estão com sua situação irregular junto à Receita Federal. As mensagens contêm links que induzem o contribuinte a recolher uma taxa falsa para a finalidade de regularização do CPF;

– ‘Golpes do Amor’ e suas variantes: ocorrem após o envolvimento emocional das vítimas, com promessa de envio de falsos presentes e até de contrato de trabalho à distância. As informações são do portal de notícias G1.

