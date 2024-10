Porto Alegre Receita Federal apreende mais de R$ 6 milhões em joias no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

Itens de ouro estavam na bagagem de três mulheres com destino ao Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação/Receita Federal)

Durante fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, agentes da Receita Federal apreenderam o equivalente a mais de R$ 6 milhões em joias de ouro. Os itens estavam em pelo menos cinco malas e foram detectados por meio de equipamento de raios-x.

A bagagem era conduzida por três mulheres que pretendiam embarcar rumo ao Rio de Janeiro. Elas alegaram ser funcionárias de uma joalheria na capital fluminense e que haviam participado de uma feira do segmento em Gramado (Serra Gaúcha), mas apresentaram notas fiscais sem o devido detalhamento.

Com isso, os agentes não puderam fazer a conferência das quantidades e respectivos valores de produtos. O lote foi então lacrado para averiguação, inclusive de documentos fiscais. A Receita Federal não informou se o trio prosseguiu viagem ou permaneceu em Porto Alegre.

De acordo com o auditor fiscal Erno Edison da Cunha, chefe da Seção de Vigilância Aduaneira da Alfândega gaúcha, a operação tem por finalidade investigar a origem do ouro, de forma a garantir que o mesmo não seja proveniente de garimpo ilegal: “Portanto, devem ser apresentadas as notas fiscais, de acordo com a legislação”.

Retomada

A concessionária Fraport Brasil prossegue com as obras de reabilitação ao Salgado Filho, sem pousos e decolagens desde as enchentes de maio. Ao longo desse período, os voos têm chegado e partido da Base Aérea de Canoas, tendo o Salgado Filho como terminal de embarque e desembarque – o transporte até a cidade vizinha é feito por via rodoviária, a bordo de ônibus especiais.

Os voos domésticos devem ser retomados no dia 21 de outubro,em pista reduzida. As companhias Azul, Gol e Latam já vendem as passagens em seus respectivos endereços eletrônicos.

Até o momento, foram anunciados os retornos das rotas para Curitiba (PR), São Paulo, Guarulhos (SP), Campinas (SP), Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte(MG). Já a pista em sua extensão completa deve ficar pronta até 16 de dezembro, quando serão reativadas as operações internacionais no terminal da Zona Norte de Porto Alegre.

“A evolução das obras mantém o cronograma conforme o previsto”, informa a concessionária no site portoalegre-airport.com.br. “Nossa equipe, bem como fornecedores e parceiros, trabalha noite e dia para a pronta recuperação do aeroporto. Já são mais de 70 contratos firmados, além de uma média de 700 trabalhadores e 150 veículos e equipamentos envolvidos.”

(Marcello Campos)

2024-09-30