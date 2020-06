Rio Grande do Sul Receita Federal apreende R$ 50 mil em produtos em transportadora de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

Carga pertence a seis contribuintes, que serão agora intimados a apresentar a documentação de importação regular. Foto: Divulgação/RFB Carga pertence a seis contribuintes, que serão agora intimados a apresentar a documentação de importação regular. (Foto: Divulgação/RFB) Foto: Divulgação/RFB

Na manhã desta quarta-feira (10), a equipe da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal, realizando a fiscalização em uma transportadora de Porto Alegre, apreendeu uma carga de produtos estrangeiros com indícios de descaminho.

As mercadorias – artigos de vestuário, película para celular e antenas – estavam sendo transportados de São Paulo para o Rio Grande do Sul com destinação comercial, pertencem a seis contribuintes e não tinham documentação de importação legal.

Os artigos apreendidos estavam acondicionados em 25 caixa e pacotes, e foram avaliados em 50 mil reais. Após a apreensão, foram levados diretamente ao depósito da Receita Federal.

Os contribuintes responsáveis serão agora intimados para que possam apresentar a documentação e esclarecer a importação destes produtos.

