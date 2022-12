Brasil Receita Federal lança concurso para 669 vagas com salário de mais de 21 mil reais

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

O salário para analista é de R$ 11.684,39; para auditor é de R$ 21.029,09. (Foto: Divulgação)

A Receita Federal lançou nesta semana um dos editais mais esperados pelos concurseiros: as normas para o certame que compreende o total de 669 vagas de nível superior. São 230 vagas para auditor-fiscal e 469 para analista-tributário. O salário para analista é de R$ 11.684,39 e para auditor é de R$ 21.029,09.

Os dois cargos exigem diploma de conclusão de curso superior, em nível de graduação, em qualquer área.

Do total de vagas, 5% são destinadas a pessoas com deficiência (36) e 20% para negros (140).

De acordo com o edital, as vagas serão distribuídas nas unidades do órgão, conforme disponibilidade em quadro de lotações a ser expedido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

As inscrições devem ser feitas de 12 de dezembro deste ano a 19 de janeiro de 2023 pelo site conhecimento.fgv.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 210 para o cargo de auditor-fiscal e R$ 115 para o cargo de analista-tributário. O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito até 20 de janeiro de 2023.

Haverá isenção da taxa de inscrição para os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e aos amparados pela Lei nº 13.656/2018, que garante isenção ao doador de medula. As isenções poderão ser solicitadas no período de 12 a 19 de dezembro.

As provas

O concurso será realizado em duas etapas. A 1ª etapa terá prova objetiva (múltipla escolha), prova discursiva e pesquisa de vida pregressa. A 2ª etapa terá Curso de Formação Profissional.

A 1ª etapa será realizada em todas as capitais do País, com exceção da pesquisa de vida pregressa, que será realizada online.

O Curso de Formação será realizado na modalidade online, com provas realizadas presencialmente em até 5 polos: Brasília, Manaus, Recife, São Paulo e Curitiba. Haverá uma semana de integração presencial dos candidatos.

A prova objetiva e a prova discursiva serão realizadas em todas as capitais do país, em 19 de março de 2023. As provas serão aplicadas em dois turnos – no turno da manhã será a prova objetiva de conhecimentos básicos, e no turno da tarde será a prova objetiva de conhecimentos específicos e a prova discursiva.

O turno da manhã será das 8h às 12h30, e o turno da tarde será das 15h às 19h30 (horário de Brasília). Os locais para realização das provas serão divulgados no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/rfb22, a partir do dia 13 de março de 2023.

Os candidatos deverão escolher um dos cargos para concorrer porque as provas serão no mesmo dia e horário para ambas as funções.

