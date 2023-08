Economia Receita Federal paga na quinta-feira o quarto lote de restituição do Imposto de Renda deste ano

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

Mais de 6,1 milhões de contribuintes receberão cerca de R$ 7,5 bilhões, no total

O quarto lote de restituição do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2023, ano-base 2022, será pago na quinta-feira (31). Segundo a Receita Federal, mais de 6,1 milhões de contribuintes receberão cerca de R$ 7,5 bilhões, no total.

Do montante a ser restituído pelo Fisco, cerca de R$ 914,4 milhões serão pagos a contribuintes que têm prioridade no recebimento: 11,96 mil idosos acima de 80 anos; 86,42 idosos entre 60 e 79 anos; 9 mil contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; 30,45 mil contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; 219,28 mil contribuintes que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix.

Além disso, o Fisco também pagará aproximadamente R$ 6,6 bilhões a mais de 5,7 milhões de contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até 29 de maio.

Os pagamentos das restituições do IRPF 2023 serão feitos em cinco lotes, segundo informações da Receita. O prazo para entrega das declarações terminou em 31 de maio.

O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração do Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix.

