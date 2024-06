Rio Grande do Sul Receita Federal retoma atendimento presencial em Canoas e no CAC Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

No Shopping Praia de Belas, os atendimentos vão até o dia 23 de junho, de segunda a sexta, das 12h às 18h. (Foto: Divulgação)

As unidades de atendimento da Receita Federal em Porto Alegre e Canoas estão ajustando suas estruturas para retornar aos atendimentos presenciais, sem prejuízo à comunidade.

Entretanto, é importante destacar que quem precisa regularizar ou alterar o CPF não precisa comparecer no atendimento presencial, a solicitação pode ser feita por e-mail: atendimentorfb.10@rfb.gov.br.

A Agência de Canoas, que teve sua sede atingida pela enchente, iniciou o atendimento na universidade La Salle (Unilasalle), onde permanecerá até o dia 26 de junho, das 8h às 12h (de segunda a sexta-feira). A alternativa de sede provisória surgiu pela parceria da Receita Federal com a universidade no Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF).

Os agendamentos podem ser feitos previamente no site da Receita.

O NAF tem por objetivo levar assistência gratuita, presencial ou remota, a pessoas físicas de baixa renda, microempreendedores individuais (MEI), entre outros. Quem realiza os atendimentos são os alunos do curso de contábeis, que recebem prévio treinamento e suporte da Receita Federal.

O acesso às instalações da Receita Federal dentro da universidade é feito pela Avenida Getúlio Vargas, nº 5524 (BR-116).

Na Capital, o atendimento já havia retornado ainda no dia 27 de maio, dentro do Shopping Praia de Belas, no sistema de mutirão com outros órgãos.

Agora, os atendimentos retornaram no Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC) no edifício sede da Receita Federal. O horário e as regras de atendimento mediante agendamento permanecem os mesmos.

O CAC fica localizado na Avenida Loureiro da Silva, nº 445 (Sobreloja) e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

No Shopping Praia de Belas, os atendimentos vão até o dia 23 de junho, de segunda a sexta, das 12h às 18h.

A manutenção dos atendimentos para CPF é uma das demandas prioritárias neste momento de calamidade pública, pois o cadastro é essencial aos cidadãos que precisam acessar créditos, auxílios e muitos outros serviços.

Além da Receita Federal, outras instituições instalaram-se no espaço cedido pelo Shopping Praia de Belas formando uma grande parceria para o atendimento à população.

A lista de parceiros inclui o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública do Estado do RS, a Caixa Econômica Federal, o INSS, os cartórios de Porto Alegre e, em breve, também o Instituto Geral de Perícias (mais conhecido como IGP, responsável pela emissão de carteiras de identidade).

