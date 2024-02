Economia Recuperação judicial da Gol mostra que a pandemia ainda persegue as companhias aéreas

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

Companhia manterá atividades enquanto renegocia dívidas. (Foto: Divulgação)

A aprovação da recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos – o chamado “Chapter 11” – é o episódio mais recente de uma série de fracassos para as companhias aéreas latino-americanas, mostrando que a indústria ainda está lutando com o impacto financeiro persistente da pandemia mesmo anos depois do fim da crise sanitária.

A Gol, que detém um terço da participação no mercado doméstico do Brasil, tem lutado para recuperar sua posição financeira desde que a pandemia de covid paralisou o turismo e forçou as empresas a estacionarem suas frotas, o que gerou um custo estimado em US$ 21 bilhões.

A demanda por voos recuperou em grande parte aos níveis anteriores à pandemia em toda a América Latina, mas a Gol nunca conseguiu se livrar da ressaca financeira. Ao contrário dos seus homólogos norte-americanos e europeus, a Gol e os seus pares brasileiros não receberam resgates. Só mais recentemente que o governo brasileiro começou a considerar os empréstimos como parte do plano para aliviar a pressão financeira nas companhias aéreas locais.

A pressão levou a Gol a realizar mais de 10 processos de gestão de passivos ou aumentos de capital desde o início de 2020. Ela disse que sua dívida consolidada em 31 de dezembro era de cerca de US$ 4,2 bilhões, incluindo obrigações de arrendamento.

A paralisação temporária de aeronaves Boeing 737 Max 8 e as rígidas condições de crédito global estavam entre uma série de fatores que a levaram a declarar falência, segundo o diretor de reestruturação da Gol, Joseph Bliley. Mas o maior problema foi o impacto financeiro duradouro da pandemia. No auge da emergência, a Gol operava menos de 50 voos diários, uma redução de 90% em relação ao seu horário habitual.

“A componente mais significativa dos choques econômicos que resultaram na atual crise de liquidez dos devedores foi a pandemia da covid”, escreveu ele numa declaração ao tribunal de Nova York.

Reflexos da pandemia

O declínio da Gol também mostra a bifurcação no setor aéreo latino-americano desde a pandemia. Avianca, Latam e Aeromexico têm apresentado fortes números financeiros e conquistado investidores desde que saíram do processo de RJ. Os títulos do trio tiveram ganhos médios de 21% no ano passado, um dos melhores desempenhos em dívida corporativa na região durante esse período, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Quatro companhias aéreas que entraram com pedido de Capítulo 11 na América Latina estão “em grande parte relacionadas à pandemia de covid e à enorme perturbação que ela causou ao setor”, disse Amalia Bulacios, diretora da S&P Global Ratings. “Isso não fala de riscos de viabilidade para a indústria”, acrescentou ela, observando que estas companhias aéreas continuaram a operar normalmente enquanto reestruturaram as suas dívidas, e nenhuma delas foi liquidada.

A última reestruturação poderá abrir caminho para uma potencial consolidação, dizem alguns.

A Gol afirma que planeja continuar operando enquanto passa pelo processo de recuperação, que inclui a reestruturação das dívidas de curto prazo, como a renegociação de contratos com arrendadores. A empresa afirmou que sairá do processo com a estrutura de capital “correta”. A S&P rebaixou rating da Gol de CCC para Default após o pedido de recuperação judicial.

