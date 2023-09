Rio Grande do Sul Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul promove novas ações solidárias neste sábado

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2023

Iniciativa tem como público-alvo famílias em situação de vulnerabilidade. (Foto: Divulgação/Banco de Alimentos)

A Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul realiza neste fim de semana mais duas ações solidárias de combate à fome: o “Trote Solidário” e o “Sábado Solidário”, ambos voltados a famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. Ao todo, serão angariados donativos em Porto Alegre e várias outras cidades gaúchas.

O Trote Solidário, promovido pelo Núcleo Acadêmico do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) em benefício da Rede de Bancos de Alimentos, terá participação de calouros e veteranos das faculdades de Medicina de Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Santa Maria. A ação consiste na presença de universitários arrecadadando contribuições em frente a supermercados engajados à iniciativa.

Em Porto Alegre, os supermercados que terão o Trote Solidário com a participação de calouros e veteranos dos cursos de Medicina, devidamente uniformizados com camisetas da ação, são:

– Asun Plinio – Av. Plinio Brasil Milano, 1.609.

– Asun República – Rua República, 500.

– Big Sertório – Av. Sertório, 6.600.

– Carrefour – Rua Albion, 99, esquina com Av. Bento Gonçalves.

– Desco – Rua Ramiro Barcelos, 430.

– Nacional – Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 789.

– Nacional Shopping Praia de Belas.

– Zaffari Center Lar – Av. Sertório, 8.000.

– Zaffari Lindóia – Av. Panamericana, 240.

“Sábado Solidário”

Já o tradicional “Sábado Solidário” será realizado em 15 cidades, em um movimento fraternal de voluntários que se dedicam na coleta das doações. Eles estarão identificados por jalecos.

Participam da ação os Bancos de Alimentos de Alvorada, Bagé, Cachoeirinha, Canoas, Caxias do Sul, Encruzilhada do Sul, Guaíba, Porto Alegre, Estância Velha, Sapiranga, Campo Bom, Rio Grande, Portão, Sapucaia e Esteio. Na capital gaúcha, os supermercados que terão o Sábado Solidário com atuação de :

– Asun Santana – Rua Jacinto Osório, 126.

– Asun Azenha – Av. Bento Gonçalves, 68.

– Big Cristal – Av. Diário de Notícias, 500 (BarraShopping Sul).

– Carrefour – Av. Plinio Brasil Milano, 2.343.

– Desco – Av. Edgar Pires de Castro 25, esquina com Juca Batista.

– Nacional – Rua Gomes de Freitas, 73.

– Nacional – Rua Vicente da Fontoura, 1.135.

– Nacional – Av. José de Alencar, 998.

– Nacional – Av. Teresópolis, 2.893.

– Rissul – Av. Cristóvão Colombo, 1.980.

– Rissul – Av. São Pedro, 512.

– Unisuper – Av. Brasil, 1183.

– Unisuper – Rua Edmundo Bastian, 791.

Outras cidades

Mais de 100 supermercados serão pontos de arrecadação de alimentos, que beneficiarão centenas de organizações sociais e assistenciais cadastradas pelos bancos de alimentos que são parceiros da iniciativa.

Voluntários de clubes de Rotary e Lions, escoteiros, universitários, entre tantas outras pessoas que desejam fazer o bem estarão uniformizados com o jaleco do Banco de Alimentos coletando as doações.

Outros bancos farão seu Sábado Solidário em datas distintas. Cruz Alta, Pelotas, Tramandaí e Viamão realizarão o Sábado Solidário no dia 9 de setembro; Santa Maria realizará no dia 16 de setembro.

A Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul, organização sem fins lucrativos que possui 25 bancos associados, reúne esforços de toda a sociedade para erradicar a fome, combater o desperdício e a má nutrição.

Para cumprir sua missão, os Bancos de Alimentos atuam como gerenciadores de desperdícios administrando coleta, armazenamento e distribuição qualificada de alimentos.

A Rede também conta com a parceria de dois Heróis do Banco de Alimentos: a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) e em Porto Alegre, do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs).

