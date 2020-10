Acontece Rede de Farmácias São João inaugura loja em prédio histórico de Garibaldi

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Nova loja fica na rota turística “Passadas”, na Casa Deconto, construída há mais de um século Foto: Divulgação Nova loja fica na rota turística “Passadas”, na Casa Deconto, construída há mais de um século. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Valorizar a história, a cultura e a arquitetura. Agora entrar numa loja da Rede de Farmácias São João em Garibaldi, é remeter a um passado que marca o florescimento do comércio no Rio Grande do Sul. É que a rede inaugurou uma loja num dos prédios mais delicados do Centro Histórico de Garibaldi, local com importantes estradas históricas do sul do país, que contribuíram para o desenvolvimento regional através da ligação das colônias do oeste da serra com a capital gaúcha.

A nova loja das Farmácias São João já está de portas abertas para o público. Ela fica na Rua Arduíno D’Arrigo, na Casa Deconto, construída em 1920 pela família de Ângelo Paganelli para residência e comércio. Em 1930, o prédio, que abrange três esquinas, foi adquirido pelos irmãos Deconto. A parte térrea, serviu para armazém de secos e molhados, loja de tecidos e o Café Paganelli.

“No coração de Garibaldi, a nova loja da São João mostra que a modernidade e a cultura podem conviver em harmonia, preservando a história da comunidade, incentivando o cuidado e a valorização das relíquias histórico-arquitetônicas”, destaca o gerente de Marketing da Rede de Farmácias São João, Eron Moraes.

Com mais de 800 lojas pelo sul do país (RS, SC e PR) e forte presença na vida dos gaúchos, a Rede de Farmácias São João recebeu pelo sexto ano consecutivo o prêmio Top Of Mind RS, destaque na categoria mais nobre, a de Grande Empresa, e de mais lembrada do setor farmacêutico. Atualmente as Farmácias São João contam com mais de 13 mil colaboradores. A rede também é a maior emissora de notas fiscais eletrônicas, de acordo com a Secretaria da Fazenda RS. São cerca de seis milhões de notas emitidas mensalmente na São João.

Neste ano de 2020, a empresa lançou o E-Commerce, aplicativo, Programa de Relacionamento São João Mais, além de inúmeras ações sociais.

Rota turística “Passadas”

A nova loja da Rede de Farmácias São João agora faz parte da rota turística “Passadas”. No Centro Histórico de Garibaldi – RS, a rota inclui 35 prédios de famílias italianas, francesas e sírias, do final do século XIX e início do século XX. Fica na Buarque de Macedo e ruas adjacentes que marcam a história do comércio local por tropeiros, mascates e artesãos. Um passeio é oferecido com acompanhamento de um condutor de turismo local e pode ser feito a pé ou num caminhão de guerra adaptado para o transporte de turistas com capacidade de 40 lugares. Esse passeio também pode ser feito a noite, pois todos os prédios têm iluminação especial.

