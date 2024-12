Mundo Rede de tráfico humano na Ásia mira brasileiros e aplica golpes virtuais

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

Luckas Viana, de 31 anos, estaria preso em um centro de cibercrimes na divisa entre Mianmar e Tailândia desde outubro. (Foto: Reprodução)

A situação do brasileiro Luckas Viana dos Santos, de 31 anos, sem contato com a família após relatar ter sido vítima de uma rede de tráfico humano em Mianmar, não é um caso isolado. Desde 2022, o Ministério das Relações Exteriores passou a alertar viajantes na região dos riscos representados por ofertas de emprego suspeitas. Ao aceitarem as propostas, as vítimas trabalham em condições precárias operando golpes virtuais.

A Embaixada do Brasil em Yangon, capital de Mianmar, afirma ser notificada de aliciamentos de brasileiros para trabalhos análogos a escravidão desde setembro de 2022. Em geral, os alvos são seduzidos por vagas de emprego supostamente no setor financeiro da Tailândia, com salários competitivos, comissões e passagens aéreas.

Os brasileiros são levados a assinar cláusulas de confidencialidade antes de serem transportados até Mianmar. Eles, então, têm os passaportes retidos e são submetidos a longas jornadas de trabalho, privação parcial da liberdade de movimento e possíveis abusos físicos.

A Tailândia também é alvo de alertas do gênero pelo governo brasileiro. Em hostels, vagas de emprego nos arredores de Bangkok são oferecidas a brasileiros. No entanto, após aceitarem o trabalho, as vítimas são levadas por grupos armados até Mianmar, onde atuam para empresas fraudulentas e em condições precárias.

Luckas Viana dos Santos, de 31 anos, contatou a família no Brasil relatando estar preso em um centro de cibercrimes na divisa entre Mianmar e Tailândia desde o início de outubro. A mãe do rapaz, Cleide Viana, afirma que ele foi aliciado por uma falsa proposta de emprego e, desde então, está sob o controle de criminosos que exigem cerca de R$ 120 mil para sua libertação.

“Meu filho está sendo explorado, torturado e forçado a cometer crimes contra sua vontade”, escreveu Cleide na internet. Ela ainda relatou que a família busca ajuda no Itamaraty, na Polícia Federal e no Ministério Público Federal (MPF) para tentar resgatá-lo.

Na última ligação para sua mãe, no dia 8 de dezembro, Luckas informou que os criminosos estavam pedindo cerca de R$ 120 mil por sua libertação. Desde então, ele não entrou mais em contato. Cleide tenta arrecadar o valor, mas luta contra o tempo: “Cada segundo conta. A dor é imensa, mas a fé é maior”.

Dados do Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas (2021-2023), divulgado pelo Ministério da Justiça em junho de 2024, mostram que, em 2022, 109 brasileiros foram vítimas de tráfico humano na Ásia. Segundo o relatório, “a vulnerabilidade socioeconômica aumenta a suscetibilidade” das vítimas, enquanto plataformas digitais facilitam o aliciamento.

O documento também destaca que a pandemia de Covid-19 intensificou o problema, com o fechamento de cassinos físicos e a migração para ambientes digitais de fraude. “As plataformas digitais expandiram significativamente o alcance territorial dos perpetradores”, informou o relatório. As informações são do jornal O Globo.

