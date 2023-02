Acontece Rede Pampa promove Fórum “O Rio Grande Pujante”, com a presença de expoentes do cenário político e empresarial do

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

Abertura do evento, que acontece na Saba, em Xangri-Lá, foi feita pelo vice-governador do Estado, Gabriel Souza Foto: Beto Rodrigues Foto: Beto Rodrigues

A Rede Pampa reúne nomes de peso do cenário político e empresarial gaúcho para debater os novos desafios da economia do Rio Grande do Sul no Fórum O Rio Grande Pujante, realizado nesta quinta-feira (9), na Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida, em Xangri-Lá.

Na abertura do evento, o vice-governador do estado, Gabriel Souza, reforçou a importância dos esforços coletivos e da sinergia de diversos setores para construir um Rio Grande cada vez mais pujante, como propõe o nome do evento realizado pela Rede Pampa. Souza iniciou o fórum abordando os últimos esforços do governo estadual em defesa dos interesses da população gaúcha. “Estamos enfrentando e representando os interesses do Rio Grande junto ao governo federal numa pauta que tem tudo a ver com o desenvolvimento econômico e com o bem-estar da comunidade gaúcha, que é a diminuição de receitas do Estado após a mudança na cobrança do ICMS”, declarou o vice-governador. Em comparação com o ano anterior, o Rio Grande do Sul perdeu cerca de R$ 5,6 bilhões após a atualização da tributação, o que afeta diretamente o oferecimento de serviços públicos.

O presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, destacou ações de sustentabilidade do Banrisul, como energia renovável nas agências, redução da emissão de carbono, além de estímulo aos clientes para manter práticas sustentáveis, pois essas atitudes são cada vez mais importantes para empresas obterem crédito e iniciarem novos investimentos. Também destacou as iniciativas realizadas pelo banco para apoiar a inovação no território gaúcho e as ações realizadas para que investidores e empreendedores tenham um ambiente seguro e apropriado para desenvolver seus projetos.

“Nós estamos prontos e aptos para financiar toda a necessidade que o Rio Grande do Sul tem, seja para investimentos ou para capital de giro. O Banrisul está capitalizado, tem uma estrutura muito robusta e segura e uma atuação muito cautelosa, sem se expor a riscos que possam alcançar os correntistas”, explicou Coutinho. Ele reforçou que a missão do Banrisul é financiar o crescimento das empresas do Rio Grande do Sul e que estão prontos para financiar o avanço do estado – seja no agronegócio, setor industrial ou de serviços. “Com os investimentos realizados e com a renovação de nosso quadro, estaremos cada vez mais aptos para atender os clientes do Banrisul”, concluiu.

Na sequência, o deputado federal Pedro Westphalen declarou o compromisso de levar para Brasília os temas discutidos no Fórum. “Muitas vezes, a população credita aos governos os obstáculos existentes para o desenvolvimento econômico, quando, muitas vezes, são as câmaras municipais ou estaduais as responsáveis por barrar questões de desburocratização. Por isso, é fundamental que o setor produtivo se aproxime dos parlamentares, que não têm conhecimento de todas as dificuldades”, declarou Westphalen. Ele destacou que não há empresa que consiga avançar sem segurança jurídica e previsibilidade do que vai acontecer no cenário econômico.

