Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

O evento será realizado no estande do Simers na 23ª Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque. Foto: Sandro Castro/O Sul Foto: Sandro Castro/O Sul

Com o objetivo de analisar a capacidade de financiamento do crescimento econômico do Rio Grande do Sul, o Fórum Gaúcho de Desenvolvimento Econômico 2023 será realizado nesta quinta-feira (9), no estande do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers) na 23ª Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque.

O evento, promovido pela Rede Pampa através do Projeto RS Sustentável e com a parceria do Badesul, abordará temas como o financiamento ao desenvolvimento, portfólios dos projetos de parcerias do governo do Estado e a visão do investidor e do empreendedor para o progresso estadual.

Empresários, empreendedores, produtores e industriais do agronegócio, gestores públicos e demais interessados poderão participar gratuitamente da programação, que contará com a presença do vice-governador, Gabriel Souza, do secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Ernani Polo, e demais convidados especiais de diversos setores.

As inscrições devem ser realizadas pelo site https://forumdesenvolvimentors.com.br/. O debate também poderá ser acompanhado de forma on-line pelo canal da TV Pampa no YouTube ou pela transmissão ao vivo da Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM). Um programa sobre o encontro irá ao ar na TV Pampa no dia 11 de março, às 13h, bem como um caderno especial na edição do Jornal O Sul do dia 17 de março.

