Porto Alegre Redução das viagens de ônibus será de 39% neste domingo

Por Redação O Sul | 29 de março de 2020

Previsão é uma queda de 70% no número de passageiros transportados. Foto: Alex Rocha/PMPA Previsão é uma queda de 70% no número de passageiros transportados. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A oferta de horários de linhas terá, neste domingo (29), redução de 39% em relação a um domingo habitual. A diminuição se faz necessária pelas medidas impostas pela Prefeitura de Porto Alegre para conter o avanço da contaminação por coronavírus. A previsão é uma queda de 70% no número de passageiros transportados.

As orientações anteriores seguem. Estudantes só poderão utilizar seu TRI entre as 11h30 e 14h30. Idosos continuam com seus benefícios desabilitados nos horários com movimento mais acentuado, para não incentivar o uso dos ônibus das 6h às 9h e das 16h às 19h.

Não é permitido o transporte de passageiros em pé. Neste sentido, os ônibus não param nos pontos de paradas quando a sua capacidade de bancos estiver esgotada. A realização de limpezas a cada viagem, higienização diária e disponibilização de álcool gel são verificadas em diversas operações da equipe de Fiscalização de Transporte. A orientação é para que as pessoas fiquem em casa, só se desloquem por necessidade.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário