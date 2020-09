Um transtornado Ciro Gomes foi às redes sociais para criticar informação divulgada pelo jornalista Augusto Nunes. O coronel de Sobral disse que Nunes iria parar na cadeia, ao lado de Jair Bolsonaro. Qual a razão? Augusto Nunes escreveu que Sobral (CE), reduto eleitoral da família Gomes, permanecia com uma das piores taxas de letalidade e de contaminação do Brasil. No dia em que foi publicado o texto de Augusto Nunes, Sobral tinha 141 mortes por coronavírus para cada 100 mil habitantes. O valor é quase o triplo da média nacional (57,3) e o 3º maior entre as cidades com mais de 100 mil habitantes no Brasil. Um caos. Apenas 28 dos 5.557 municípios afetados pela covid-19 no país têm registros de óbitos piores que os de Sobral. A coluna acompanha o caso.

Augusto Nunes: Ciro é um malandro golpista

“Ele começou a carreira como candidato a deputado estadual pelo PDS, que foi o sucessor da ARENA. Ele sempre seguiu uma estirpe de coronéis de araque. Ele passou por uma rotatividade de motel : PDS, PSB, PSDB, PMDB, PPS, PROS e hoje está aí provocando vergonha no PDT. Nem vou falar o que faz o irmão dele quando pega uma retroescavadeira. Ele não sabe se comportar socialmente. E reitero o que eu disse: Ciro Gomes mente mesmo”, afirma Augusto Nunes.

Para o jornalista, “Ciro Gomes mente como malandro golpista. Eu sinto um prazer enorme em ver o Ciro com chilique. Até no pessoal de Sobral que fica exposto ao pessoal do Ciro Gomes, ele já não impõe medo”.

Ciro Gomes prometeu deixar a política se Bolsonaro ganhasse

No dia 12 de setembro de 2018, Ciro Gomes prometeu em entrevista nacional, abandonar a politica, caso Jair Bolsonaro ganhasse a eleição:

“Vou desejar boa sorte a ele – se ganhar a eleição – , cumprimentá-lo pelo privilégio e depois vou chorar. Eu saio da política. A minha razão de estar na política é confiar no povo brasileiro”, disse na ocasião.

PT, PSOL, PCdoB, PDT , centro e direita unidos, querem tirar Marchezan da eleição

As esquerdas, unidas como nunca em Porto Alegre, conseguiram atrelar à sua narrativa praticamente todos os demais partidos de centro-direita e garantir assim os votos para tirar da eleição, o seu principal adversário: o atual prefeito Nelson Marchezan (PSDB).

A estratégia da esquerda unida se dá em duas frentes na capital gaúcha: no relatório de uma CPI, aprovado nesta segunda-feira, propondo o indiciamento de Marchezan, e no processo de impeachment, aprovado por 31 votos dos 36 possíveis na Câmara de Porto Alegre. A decisão final da Câmara terá impacto direto na eleição deste ano na capital gaúcha.

Fachin e o fascismo imaginário

Ontem, o ministro Edson Fachin, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, voltou a fazer numa live com estudantes de uma universidade do Paraná, o discurso que agrada à esquerda e à mídia anti-Bolsonaro que lhe dá espaço, atacando um fascismo imaginário. Fachin, cuja origem está ligada à defesa da organização criminosa MST (Movimento dos em Terra), perdeu tempo de estar julgando os processos, tão atrasados hoje no riquíssimo STF, onde os ministros preferem dar entrevistas, ao invés efetivamente trabalhar.

Marco Aurélio critica decisão monocrática

O ministro Marco Aurélio, outro que gasta seu tempo concedendo entrevistas, enquanto uma pilha de processos aguarda julgamento no STF, disse ontem em entrevista à Rede RBS, algo razoável. Defendeu que casos graves não devam ser decididos de forma monocrática, e sim serem remetidos ao plenário. Referiu-se ao Superior Tribunal de Justiça. Embora no STF sejam comuns decisões monocráticas baseadas no humor dos seus ministros. Foi no caso do governador Witzel ,do Rio de Janeiro onde, segundo Marco Aurélio, “houve, a meu ver, e peço que é hora de percebemos um pouco mais o colegiado, foi uma penada única que aplicou o afastamento do chefe do poder Executivo do Rio de Janeiro eleito.”