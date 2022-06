Rio Grande do Sul “Reduzimos a carga tributária, que hoje é uma das menores do País”, diz governador do Rio Grande do Sul

26 de junho de 2022

Ranolfo participou do 21º Fórum Empresarial do Lide Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Em um evento com empresários no Rio de Janeiro, o governador Ranolfo Vieira Júnior afirmou que a carga tributária no Rio Grande do Sul é “uma das menores do País”.

“Hoje temos os pagamentos dos fornecedores e servidores em dia, reduzimos a carga tributária, que hoje é uma das menores do País, e aderimos ao Regime de Recuperação Fiscal, homologado pelo presidente [Jair Bolsonaro]. Temos um programa de investimentos que já chegou aos R$ 6,5 bilhões para todas as áreas”, afirmou Ranolfo na tarde de sexta-feira (24), durante o 21º Fórum Empresarial do Lide – Grupo de Líderes Empresariais.

O evento abordou o tema “Os desafios da economia e do desenvolvimento do Brasil”. A participação do governador ocorreu durante um painel sobre o papel das lideranças públicas na retomada econômica do País.

Ranolfo destacou a agenda de reformas estruturais, privatizações e concessões empreendida no RS, o que, segundo ele, “permitiu o ajuste das contas e viabilizou investimentos históricos no Estado”.

Ele também apontou uma agenda de reformas em nível nacional como um caminho importante para alavancar o desenvolvimento do País. “As reformas tributária e administrativa e uma verdadeira reforma eleitoral são pautas fundamentais para que o Brasil possa se desenvolver cada vez mais”, disse.

