Grêmio Reforço do Grêmio, Diego Costa chega ao CT para fazer exames e assinar contrato

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2024

Antes de fechar com o Tricolor, Diego Costa estava livre no mercado. Foto: Grêmio/X Antes de fechar com o Tricolor, Diego Costa estava livre no mercado. (Foto: Grêmio/X) Foto: Grêmio/X

Novo reforço do Grêmio, o atacante Diego Costa desembarcou nesta segunda-feira (12), em Porto Alegre. Na sequência, o experiente centroavante, de 35 anos, chegou ao CT Luiz Carvalho para fazer exames médicos e assinar contrato até o fim de 2024.

Antes de fechar com o Tricolor, Diego Costa estava livre no mercado. No ano passado, o atacante defendeu o Botafogo em 15 partidas e marcou três gols. No Rio, ele foi reserva de Tiquinho Soares durante a campanha na Série A do Campeonato Brasileiro.

Na carreira, Diego Costa se destacou no futebol europeu, onde foi multicampeão pelo Chelsea, da Inglaterra, e goleador na Espanha pelo Atlético de Madrid.

No Brasil, em 2021, com a camisa do Atlético-MG, Diego Costa conquistou a Copa do Brasil e o Brasileirão do mesmo ano e saiu no final da temporada. Ao todo, foram 19 jogos e cinco gols marcados.

