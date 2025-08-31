Brasil Refugiado nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro acumula problemas no Brasil

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

Eduardo ingressou com uma ação contra o parlamentar do União, perdeu e agora terá de pagar as custas judiciais. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Os problemas do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) estão se avolumando a cada dia. Além do risco de ter o mandato cassado na Câmara, ele teve o saldo de suas contas bancárias bloqueado para pagar dívidas judiciais e seu Instituto Liberal está abandonado.

Na tentativa de escapar da punição depois de se autoexilar nos Estados Unidos, o parlamentar enviou um ofício ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em que pede para exercer o mandato mesmo estando no

exterior.

Paralelamente, a 20ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou o bloqueio das contas do deputado para quitar as despesas de um processo que ele impetrou por danos morais contra o deputado Kim Kataguiri (União-SP).

Kim chamou o colega de “vagabundo, corrupto e quadrilheiro” e estendeu os mesmos xingamentos nas redes sociais ao então presidente Jair Bolsonaro.

Eduardo ingressou com uma ação contra o parlamentar do União, perdeu e agora terá de pagar as custas judiciais. Os bancos conseguiram bloquear 13,8 mil reais. O montante corresponde a quatro vezes ao valor da dívida.

A justiça entendeu que não caberia condenação a Kim. “Registre-se que, embora as expressões “quadrilheiro”, “corrupto” e “vagabundo” e “ladrão” sejam, em princípio, ofensivas e exacerbadas, não são suficientes para embasar a condenação por indenização por dano moral em favor de quem ocupa um cargo público”, escreveu a juíza Thaissa de Moura Guimarães.

Instituto Liberal está abandonado em Brasília

Nos tempos áureos em que o pai estava na Presidência da República, em 2022, Eduardo Bolsonaro alugou uma mansão com 10 mil metros quadrados de área em Brasília para instalar o Instituto Conservador-Liberal, voltado para organização de festas, promoção de ensino de arte e cultura e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Os vizinhos informaram que a mansão está abandonada há tempo. Um deles contou que recentemente, inclusive,os

moradores se cotizaram para comprar veneno e eliminar pragas e o mato que cresceu no local.

Eduardo Bolsonaro diz que sua família sairá do PL se Tarcísio entrar

Em entrevista, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que sua família cogita sair do PL caso o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entre na legenda. Atualmente, Tarcísio está no Republicanos, mas há conversas para que venha para o PL.

“De fato é algo que a gente pensa (sair do PL, se Tarcísio vier). Porque, da maneira que as coisas estão caminhando, existe um direcionamento para apagar a família Bolsonaro do cenário político”, disse ele. Com informações da Revista Veja e do portal Metrópoles.

