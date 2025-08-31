Segunda-feira, 01 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Refugiado nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro acumula problemas no Brasil

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Eduardo ingressou com uma ação contra o parlamentar do União, perdeu e agora terá de pagar as custas judiciais. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Os problemas do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) estão se avolumando a cada dia. Além do risco de ter o mandato cassado na Câmara, ele teve o saldo de suas contas bancárias bloqueado para pagar dívidas judiciais e seu Instituto Liberal está abandonado.

Na tentativa de escapar da punição depois de se autoexilar nos Estados Unidos, o parlamentar enviou um ofício ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), em que pede para exercer o mandato mesmo estando no
exterior.

Paralelamente, a 20ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou o bloqueio das contas do deputado para quitar as despesas de um processo que ele impetrou por danos morais contra o deputado Kim Kataguiri (União-SP).

Kim chamou o colega de “vagabundo, corrupto e quadrilheiro” e estendeu os mesmos xingamentos nas redes sociais ao então presidente Jair Bolsonaro.

Eduardo ingressou com uma ação contra o parlamentar do União, perdeu e agora terá de pagar as custas judiciais. Os bancos conseguiram bloquear 13,8 mil reais. O montante corresponde a quatro vezes ao valor da dívida.

A justiça entendeu que não caberia condenação a Kim. “Registre-se que, embora as expressões “quadrilheiro”, “corrupto” e “vagabundo” e “ladrão” sejam, em princípio, ofensivas e exacerbadas, não são suficientes para embasar a condenação por indenização por dano moral em favor de quem ocupa um cargo público”, escreveu a juíza Thaissa de Moura Guimarães.

Instituto Liberal está abandonado em Brasília

Nos tempos áureos em que o pai estava na Presidência da República, em 2022, Eduardo Bolsonaro alugou uma mansão com 10 mil metros quadrados de área em Brasília para instalar o Instituto Conservador-Liberal, voltado para organização de festas, promoção de ensino de arte e cultura e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Os vizinhos informaram que a mansão está abandonada há tempo. Um deles contou que recentemente, inclusive,os
moradores se cotizaram para comprar veneno e eliminar pragas e o mato que cresceu no local.

Eduardo Bolsonaro diz que sua família sairá do PL se Tarcísio entrar

Em entrevista, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que sua família cogita sair do PL caso o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entre na legenda. Atualmente, Tarcísio está no Republicanos, mas há conversas para que venha para o PL.

“De fato é algo que a gente pensa (sair do PL, se Tarcísio vier). Porque, da maneira que as coisas estão caminhando, existe um direcionamento para apagar a família Bolsonaro do cenário político”, disse ele. Com informações da Revista Veja e do portal Metrópoles.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Metanol: o que é a substância usada em adulteração de combustíveis
Julgamento do Bolsonaro: Oficial da reserva também pode perder a patente, diz chefe do Ministério Público militar
https://www.osul.com.br/refugiado-nos-estados-unidos-eduardo-bolsonaro-acumula-problemas-no-brasil/ Refugiado nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro acumula problemas no Brasil 2025-08-31
Deixe seu comentário

Últimas

Inter Campeonato Brasileiro: Inter vence em casa o Fortaleza por 2 a 1
Grêmio No Maracanã, Grêmio empata em 1 a 1 com o Flamengo pelo Brasileirão
Mundo Europa está elaborando “planos bastante precisos” para o envio de tropas à Ucrânia, diz a chefe da Comissão Europeia
Brasil Nordeste é a região do Brasil com o maior número de inscritos no Enem 2025; RS tem 186.541 inscrições confirmadas
Dicas de O Sul Sede do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, Parque Harmonia ganha loja oficial de souvenirs
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende dez comunidades nesta semana em Porto Alegre
Economia Começa nesta segunda-feira o prazo para pagar dívidas com a prefeitura de Porto Alegre com desconto de até 90%
Esporte Bia Haddad vence a terceira e avança às oitavas de final do US Open de Tênis
Mundo Morre o brasileiro que servia como sargento no exército de Israel
Mundo Israel diz ter matado o porta-voz do Hamas em novo ataque a Gaza
Pode te interessar

Saúde Esclerose múltipla: campanha destaca sinais que não devem ser ignorados

Tecnologia Veja a lista de celulares que WhatsApp vai parar de funcionar a partir deste mês

Tecnologia Escola troca professores por inteligência artificial e tem só 2 horas de aula por dia; mensalidades partem de R$ 18 mil

Brasil Manifestação em Brasília reúne aliados de Bolsonaro na porta de condomínio às vésperas de julgamento