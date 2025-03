Economia Região Metropolitana de Porto Alegre registra queda no preço médio dos alimentos em fevereiro

Por Redação O Sul | 9 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O levantamento, realizado pela Receita Estadual, considera os valores registrados nas notas fiscais de estabelecimentos varejistas. Foto: Helena Pontes/Agência IBGE O levantamento, realizado pela Receita Estadual, considera os valores registrados nas notas fiscais de estabelecimentos varejistas. (Foto: Helena Pontes/Agência IBGE) Foto: Helena Pontes/Agência IBGE

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O preço médio da cesta de alimentos no Rio Grande do Sul fechou fevereiro em R$ 288,27, o que representa uma leve alta de 0,74% em relação ao mês anterior. No acumulado de 12 meses, a elevação foi de 9,65%, acima da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), uma prévia da inflação oficial, que ficou em 4,96% no mesmo período.

Apesar da alta média no Estado, a Região Metropolitana do Delta do Jacuí – que inclui os municípios da Grande Porto Alegre e concentra a maior parte da população gaúcha – registrou a maior redução nos preços dos alimentos analisados. O valor da cesta caiu 1,15% em relação a janeiro, fechando fevereiro em R$ 286,25 – abaixo da média estadual. Já a cesta mais cara segue na Região das Hortênsias, que encerrou o mês a R$ 320,50, mesmo com uma queda de 2,90% na comparação com janeiro.

Os dados são do Boletim de Preços Dinâmicos, divulgado na sexta-feira (7) pela Secretaria da Fazenda (Sefaz). O levantamento, realizado pela Receita Estadual, considera os valores registrados nas notas fiscais de estabelecimentos varejistas.

Arroz, feijão e macarrão

Confirmando uma tendência de queda, os preços dos cereais e leguminosas voltaram a cair em fevereiro, com redução de 5,14% – a maior entre os 12 grupos analisados. No acumulado de 12 meses, a retração chegou a 10,17%. O quilo do feijão preto, por exemplo, foi comercializado a R$ 7,19 em média no RS – queda expressiva de 10% em relação a janeiro, sendo o segundo maior recuo entre os alimentos pesquisados. O arroz branco também ficou mais barato ao registrar redução de 3,72%, com preço médio de R$ 5,18 o quilo.

A segunda maior queda foi observada no grupo de farinhas, féculas e massas, que teve recuo de 2,76% no mês. O macarrão caiu 5,85%, sendo vendido a R$ 8,69. A farinha de trigo também registrou retração, com o preço do quilo comercializado a R$ 3,80 em fevereiro – uma redução de 2,56% em relação a janeiro.

Café e ovo sobem

Apesar da alta em relação a janeiro, o grupo das hortaliças acumula queda de 43,25% nos últimos 12 meses. Entre as frutas, a maior redução foi no preço da maçã, que caiu 7,22%, sendo vendida a R$ 12,98 o quilo. No grupo das carnes, apesar do avanço do preço da carne moída de segunda, que subiu 3,46%, o contrafilé registrou queda de 1,79% no valor do quilo. Já o preço do peito de frango permaneceu estável em R$ 24,99.

Entre os produtos que tiveram as maiores altas recentes, o café moído voltou a subir no RS. Em relação a janeiro, o aumento foi de 12,71%, com preço médio de R$ 51,80 o quilo. No acumulado de 12 meses, a alta chega a 72,95%. Já o ovo apresentou o maior aumento entre os itens analisados, com alta de 27,49%, atingindo um preço médio de R$ 13,48 no Estado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/regiao-metropolitana-de-porto-alegre-registra-queda-no-preco-medio-dos-alimentos-em-fevereiro/

Região Metropolitana de Porto Alegre registra queda no preço médio dos alimentos em fevereiro

2025-03-09