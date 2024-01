Brasil Região Norte registra o maior terremoto da história do Brasil

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2024

Com 6,6 graus de magnitude, o abalo foi sentido no Acre e no Amazonas, mas não provocou danos materiais

A Região Norte registrou no sábado (20) o maior terremoto da história do Brasil. Com 6,6 graus de magnitude na Escala Richter, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor ocorreu às 16h31min (no horário local).

O Serviço Geológico dos EUA informou que o terremoto ocorreu próximo a Tarauacá, no Acre, a 614,5 quilômetros de profundidade. O tremor também foi levemente sentido no Amazonas.

O Centro de Redes de Terremotos da China registrou o abalo. A intensidade também foi medida em 6,6 graus na Escala Richter, mas o órgão apontou profundidade maior, de 630 quilômetros.

Não há registros de danos ou vítimas porque, devido à grande profundidade em que ocorreu o sismo, houve a dissipação da energia. Segundo os geólogos, um tremor nessa profundidade dificilmente é sentido pela população.

Em 7 de junho de 2022, Tarauacá, no Noroeste do Acre, havia registrado um abalo de 6,5 graus, o mais forte até então no Brasil. Na ocasião, o terremoto não deixou vítimas nem danos materiais.

Os tremores ocorrem porque a região está próxima à Cordilheira dos Andes, uma das zonas com maior atividade sísmica do planeta. Nos últimos 45 anos, houve cerca de 96 abalos sísmicos em um raio de 250 quilômetros de Tarauacá, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Nenhum com consequências graves.

Antes das ocorrências no município, o maior abalo sísmico da história do Brasil havia sido registrado na região da Serra do Tombador, em Mato Grosso, em 31 de janeiro de 1955, com 6,2 graus na Escala Richter.

