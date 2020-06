Brasil Regina Duarte cita torcida para que sua gestão não se consolidasse na Secretaria da Cultura

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2020

Duas semanas após deixar comando da secretaria de Cultura do governo Bolsonaro, atriz fez publicação no Instagram. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

Duas semanas após deixar o comando da secretaria de Cultura do governo Bolsonaro, Regina Duarte fez um longo texto nas redes sociais falando sobre o motivo pelo qual aceitou assumir o posto e citando anúncio futuro das ações feitas durante sua passagem pelo cargo. A atriz ainda afirmou: “Sigo secretária”.

No dia 20 de maio, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a saída de Regina do cargo de secretária especial de Cultura. Em publicação nas redes sociais, o presidente afirmou que ela assumiria a Cinemateca Brasileira, em São Paulo. A instituição responsável pela preservação da produção audiovisual brasileira e é vinculada à Secretaria da Cultura.

Regina Duarte assumiu a pasta em 4 de março, com a missão de “pacificar” o embate entre a classe artística e a indústria da cultura com o governo federal.

“E por falar em Cultura… aceitei assustada o convite para a missão. Aceitei por amor ao meu país, por paixão irrefreável por arte e cultura, por confiança no governo Bolsonaro. Aceitei porque muita gente, muita gente mesmo, quando cruzava comigo, em qualquer lugar, com o olho brilhando de esperança, dizia: ‘Aceita, Regina’.”

“Minha inexperiência em gestão pública foi crucial para que eu descobrisse, até com certo atraso, que o projeto de cultura com que sempre sonhei era inviável, porque eu estava enredada num universo muito mais preocupado com ideologias do que com cultura.”

“As pressões cotidianas de gente que desconhece a máquina da administração pública foram companheiras constantes. Sempre me pareceu nítido que havia uma torcida nas mídias, nas redes sociais para que a minha gestão não se consolidasse”, escreveu a atriz, que ainda completou: “E sigo Secretária.”

“Não me permito sair deixando incompletas lutas e conquistas para o Setor Cultural. Um exemplo? A Convocação pelo Ministério do Turismo, da reunião do Conselho Gestor da ANCINE para que o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) seja liberado. Editais que darão novo fôlego à Cultura Brasileira serão novamente possíveis.”

“Trabalho ainda na edição de um vídeo com textos e imagens que falam do Projeto de Cultura que pude construir com minha Equipe. Não foi pouca coisa. Em breve vou ter a alegria de comunicar as ações que minha passagem pela Secretaria Especial da Cultura deixa como legado a quem me suceder.”

Mais próxima

No fim de abril, na portaria do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro elogiou Regina Duarte, mas disse que gostaria de vê-la mais próxima.

Na ocasião, ela estava em São Paulo. O presidente disse também que ela estava tendo dificuldade em lidar com questões de “ideologia de gênero”.

“Infelizmente, a Regina está em São Paulo. Está trabalhando pela internet ali. E eu quero que ela esteja mais próxima. É uma excelente pessoa, um bom quadro. É também uma secretaria que era ministério. Muita gente de esquerda pregando ideologia de gênero. Essas coisas todas é que a sociedade, a massa da população, não admite. Ela tem dificuldade nesse sentido”, disse o presidente.

