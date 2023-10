Esporte Reginaldo Vasconcelos vence prova de ciclismo em homenagem ao Grupo Rodoviário de Gravataí

Por Marcelo Warth | 9 de outubro de 2023

Durante o evento, foram arrecadados alimentos e agasalhos para as pessoas atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari Foto: Divulgação Durante o evento, foram arrecadados alimentos e agasalhos para as pessoas atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A LGC (Liga Gaúcha de Ciclismo) realizou, no dia 1º deste mês, uma prova em homenagem ao Grupo Rodoviário de Gravataí. Durante o evento, que reuniu alguns dos melhores ciclistas do Estado, foram arrecadados alimentos e agasalhos para as pessoas atingidas pelas enchentes no Vale do Taquari.

Os atletas partiram da sede do Grupo Rodoviário, na ERS-118, ingressando na ERS-020, até as proximidades da entrada de Taquara, onde retornaram. O percurso foi de 95,6 quilômetros. Reginaldo Vasconcelos venceu a prova, com o tempo de 2 horas e 34 minutos.

“O público que assistia ao longo da estrada filmava e aplaudia os atletas, mas também voltava sua atenção para o espetacular sincronismo dos motociclistas do Comando Rodoviário, comandados pelo Tenente Ortiz”, destacou o presidente da LGC, Gilmar Zenger.

A EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) disponibilizou uma ambulância para prestar socorro aos atletas, caso fosse necessário.

Classificação

Categoria Principal

1° lugar: Reginaldo Vasconcelos

2° lugar: Pedro Correa

3° lugar: Luiz Ilha

4° lugar: Guilherme Griza

5° lugar: Luciano Hoefling

Categoria Master B

1° lugar: Ezequiel Colussi

2° lugar: Vilarbo Junior

3° lugar: Junior Conceição

4° lugar: Henrique Neutzlinc

