Agro Regulamento para a exposição de animais na Expointer é divulgado pela Secretaria Estadual da Agricultura

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2022

A Expointer será realizada de 27 de agosto a 4 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio

O regulamento para a 85ª Exposição Estadual de Animais na 45ª Expointer foi divulgado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. As inscrições para os animais de argolas já estão abertas e podem ser feitas até 1º de agosto.

Para animais rústicos, as inscrições seguem até 10 de agosto. Como nos anos anteriores, elas devem ser feitas por meio das associações de criadores. A feira será realizada presencialmente de 27 de agosto a 4 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Participam desta Expointer bovinos (raças de corte e mistas), bovinos leiteiros, zebuínos, caprinos, coelhos, chinchilas, ovinos, equinos, bubalinos e aves. A exposição de animais é destinada à avaliação morfológica e zootécnica das diversas espécies e raças participantes. Além disso, ocorrerão provas equestres de avaliação funcional de raças de cavalo como Crioulo e Árabe.

Exigências sanitárias

O regulamento também traz informações sobre as exigências sanitárias para a entrada dos animais no parque. Deverão ser apresentadas as Guias de Trânsito Animal e demais documentos zoossanitários e fiscais, conforme prevê a legislação. Os animais serão inspecionados clinicamente, identificados e terão os documentos sanitários verificados dentro da área de desembarque.

Os resultados de testes diagnósticos, exames laboratoriais e atestados de vacinações para os animais participantes do evento não poderão ter seu prazo de validade expirado antes de 6 de setembro. Para os animais procedentes de outros países, haverá exigência do cumprimento da legislação federal pertinente. Será permitida a participação somente de bovinos ou bubalinos provenientes de áreas com reconhecimento internacional de livre de febre aftosa sem vacinação.

