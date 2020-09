Geral Rei da Tailândia liberta ex-amante para se juntar ao seu harém em hotel alemão

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Rei Maha Vajiralongkorn ao lado da ex-amante Sineenat Wongvajirapakdi. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O rei da Tailândia concedeu perdão a uma ex-guarda-costas para que ela pudesse se juntar ao seu harém em um hotel na Alemanha. Maha Vajiralongkorn, mais conhecido como Rama X, está isolado há meses com dezenas de mulheres. Há relatos de que a administração do hotel construiu especialmente para o monarca, de 68 anos, uma “sala de prazer”.

De acordo com o jornal alemão “Bild”, Rama X libertou Sineenat Wongvajirapakdi, de 35 anos, que havia sido detida, aparentemente sem motivo, quando o romance entre eles terminou em outubro do ano passado. Há rumores de que Sineenat tenha caído em desgraça ao desejar alcançar o nível de rainha.

Além da prisão, Sineenat perdeu a patente de major-general à qual tinha sido promovida por seu envolvimento com o rei.

Sineenat, que também é piloto de avião, tornou-se oficialmente primeira-concubina tailandesa. Ela recebeu o cargo ao se ajoelhar aos pés do rei e diante da rainha, a ex-comissária de bordo Suthida.

A ex-amante desembarcou no sábado (29) em Munique (Alemanha) e foi levada imediatamente ao Grand Hotel Sonnenbichl, disse o “Bild”. A comitiva do rei ocupa todo o quarto andar, sob forte esquema de segurança. No trono desde 2016, Rama X tem uma fortuna estimada em R$ 183 bilhões.

Ele ascendeu como rei da Tailândia em 2016, após a morte do pai. Em outubro daquele ano, morreu seu pai, o rei Bhumibol Adulyadej, que, aos 88 anos, era o monarca mais longevo do mundo. Adulyadej foi rei da Tailândia durante 70 anos e, para a maioria da população, representava um elemento de estabilidade no país.

Fotos da amante

Em agosto do ano passado, o site do palácio real da Tailândia divulgou fotos inusitadas daquela que vinha sendo chamada de “amante oficial” do rei Maha Vajiralongkorn. Entre as fotos publicadas junto à sua biografia, a consorte (nome dado ao cônjuge de um monarca) Sineenat Wongvajirapakdi aparecia praticando tiro ao alvo, pilotando um avião e se preparando para saltar de paraquedas.

Sineenat também aparece combinando uniformes de estampa camuflada com o monarca e em roupa tradicional tailandesa, sentada aos pés do rei. Após a publicação desta segunda-feira, o site real não suportou o volume de acessos e ficou fora do ar. As fotos chamaram a atenção por destoarem da tradição sigilosa da monarquia tailandesa. As informações são do jornal Extra e das agências de notícias AFP e Reuters.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral