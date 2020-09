Geral Saiba por que Melania Trump usou a jaqueta “Eu não ligo” ao visitar crianças imigrantes

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A primeira-dama americana Melania Trump teve histórias relatadas em livro escrito por ex-conselheira. (Foto: Reprodução/Twitter/@FLOTUS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma das maiores polêmicas fashion de Melania Trump – o uso de uma jaqueta com os dizeres “I really don’t care. Do u?” (“Eu realmente não ligo. Você liga?”) ao visitar crianças imigrantes no Texas – teve seus pormenores levados a público. No livro “Melania e eu”, escrito por Stephanie Winston Wolkoff, ex-melhor amiga e ex-conselheira da primeira-dama americana, há relatos de que Melania disse que a escolha da peça estava levando os liberais “à loucura”, seu grande objetivo.

Segundo Stephanie, assim que teve oportunidade de encontrar Melania depois do ocorrido, em junho de 2018, comentou sobre as críticas que ela estava recebendo sobre o casaco. Melania riu e disse “Eu escolho o que vou vestir”, em resposta à preocupação de Stephanie de a culpa cair em cima da stylist da esposa de Donald Trump, Herve Pierre.

A amiga, então, perguntou o que a levou a usar a peça da Zara (que, na época, custava US$ 39). Ao que Melania disse: “Estou levando os liberais à loucura. E sabe de uma coisa? Eles merecem. Algumas pessoas se metem demais nisso. Eles conectam coisas às minhas roupas, mas eles realmente não me conhecem. Eles pensam tanto que suas cabeças vão explodir. Não me importa o que eles pensam, são sempre negativos.”

A revista “Vanity Fair” publicou a seguinte descrição da obra, intitulada “Melania & Me” (“Melania e eu”): “Em suas memórias, Wolkoff conta sua jornada de amizade, que começou em Nova York, ao papel de assessora de confiança da primeira-dama e sua abrupta e muito divulgada saída, assim como sua vida pós-Washington, sendo uma apoiadora das causas infantis e femininas”.

Quem leu o livro diz que o conteúdo é “explosivo”, segundo o “Daily Beast”, que diz também ser “um perfil de uma amizade de 15 anos com Melania e observações da Casa Branca mais caótica da História”.

Antes de trabalhar com Melania, Stephanie organizava eventos de moda em Nova York, principalmente para a “Vogue”, tendo participado, inclusive, da concepção de alguns bailes do Met. Ela também foi diretora de moda do Lincoln Center.

Em 2017, começou a assessor Melania de forma não remunerada na Casa Branca. Depois, virou chefe de equipe, sempre descrita como amiga de longa data da ex-modelo.

Sua saída do posto aconteceu porque sua empresa teria sido contratada para a posse do presidente Donald Trump e recebido US$ 26 milhões, além de ter subcontratos no valor de US$ 1,6 milhão. Quando isso veio à tona, o contrato como assessora de Melania chegou ao fim. Na época, ela disse ao jornal The New York Times que não foi demitida. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral