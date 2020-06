Mundo Reino Unido adota quarentena de viajantes que chegam do exterior

8 de junho de 2020

Medida atinge todas as chegadas por terra, mar e ar, tanto para os viajantes que moram no na região como para os turistas. (Foto: Reprodução)

Qualquer pessoa que chega ao Reino Unido a partir do exterior tem que respeitar a partir desta segunda-feira (08) uma quarentena de 14 dias para evitar a importação de novos casos de Covid-19 no país. A medida tem a eficácia questionada e desagrada os setores aéreo e do turismo.

A quarentena, que será revisada pelo governo britânico a cada três semanas, envolve todas as chegadas por terra, mar e ar, tanto para os viajantes que moram no Reino Unido como para turistas.

“Introduzimos esta quarentena porque, como o número de infecções diminui [no Reino Unido], a proporção de infecções procedentes do exterior aumenta”, explicou o ministro da Saúde, Matt Hancock.

“Espero realmente que as pessoas possam embarcar nos aviões, sair de férias no verão [hemisfério norte], mas temos que começar por adotar uma perspectiva prudente”, completou.

O governo prevê a aplicação de controles aleatórios e quem violar a medida será multado em 1.000 libras (1.266 dólares). Pessoas da área de transportes, profissionais da saúde, trabalhadores rurais e pessoas procedentes da Irlanda estarão isentas.

O Reino Unido, um dos países mais afetados pela pandemia, registrou até o momento 40.542 mortes por coronavírus e 287 mil casos de contágio. “Acredito que teríamos realmente que continuar baixando de forma significativa o nível [de contágios] neste país antes que a quarentena comece a ser uma medida eficaz”, declarou recentemente à BBC o professor Robert Dingwall, membro de um subgrupo do comitê científico que aconselha o governo sobre a pandemia.

O conselheiro científico do governo, Patrick Vallance, admitiu que a decisão de impor a quarentena é mais uma decisão política que científica. Os profissionais do setor da aviação e do turismo, muito afetados pela pandemia, opõem-se à medida que freia a retomada de suas atividades.

As companhias aéreas British Airways, EasyJet e Ryanair criticaram no domingo (07), em um comunicado conjunto, um dispositivo “desproporcional e injusto”.

