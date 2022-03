Política Reino Unido, Canadá e Holanda lançam esforço conjunto para apoiar a Ucrânia

Por Redação O Sul | 7 de março de 2022

Boris Johnson (foto), Justin Trudeau e Mark Rutte comentaram questões relacionadas à ajuda humanitária aos ucranianos e a dependência dos países europeus de combustíveis fósseis russos

Em uma coletiva de imprensa conjunta nesta segunda-feira (07), os líderes do Reino Unido, do Canadá e da Holanda trataram de assuntos como a dependência do petróleo e gás natural russos em diversos países e a necessidade de esforços globais para frear a invasão da Ucrânia por parte da Rússia.

Justin Trudeau, Boris Johnson e Mark Rutte, os primeiros-ministros do Canadá, Reino Unido e Holanda respectivamente, declararam que estão unindo ações para auxiliar os ucranianos, nos âmbitos “econômico, financeiro e humanitário”. Johnson afirmou que 175 milhões de libras estão sendo doadas à Ucrânia, e a ajuda financeira britânica já soma 400 milhões de libras.

Quando perguntado sobre a questão dos refugiados que fogem do país invadido, Johnson disse que os britânicos “estão determinados a ser o mais generosos possível”. “Nós estamos auxiliando países como Polônia, Bulgária, Romênia, França, para garantir que isso aconteça da melhor forma”, afirmou o premiê.

A união do Ocidente para dificultar o progresso do ataque exercido pela Rússia foi um dos pontos mais destacados durante a entrevista, com os três líderes exaltando o que consideraram uma ação “rápida” e “inesperada” dos países.

“Há algumas semanas, o que foi feito aqui seria inconcebível [as sanções] e nós vemos a força das democracias do mundo. 141 países fizeram uma demonstração de apoio inédita. É uma questão de mostrar para Putin que não pode pegar 75 anos de paz e estabilidade, ir contra seus princípios e ainda sim ter os benefícios que advêm dessa estabilidade”, afirmou Justin Trudeau.

