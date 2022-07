Mundo Reino Unido convoca embaixador russo após morte de britânico na Ucrânia

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2022

O Escritório de Relações Exteriores do Reino Unido (FCDO) convocou o embaixador russo Andrei Kelin “para expressar a profunda preocupação do Reino Unido com os relatos da morte do britânico Paul Urey em cativeiro nas áreas não controladas pelo governo da Ucrânia”, disse a FCDO em comunicado nesta sexta-feira (15).

“Estou chocado ao ouvir relatos da morte do trabalhador humanitário britânico Paul Urey enquanto estava sob custódia de um agente russo na Ucrânia. A Rússia deve assumir total responsabilidade por isso”, disse a secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss.

Truss disse que Urey “foi capturado enquanto realizava trabalho humanitário” e que estava na Ucrânia “para tentar ajudar o povo ucraniano diante da não provocada invasão russa”.

“O governo russo e seus representantes continuam cometendo atrocidades. Os responsáveis ​​serão responsabilizados”, disse Truss. “Meus pensamentos estão com a família e os amigos do Sr. Urey neste momento horrível.”

Uma declaração no site da autoproclamada República Popular de Donetsk, Daria Morozova, afirmou que um cidadão britânico cujo nome ela deu como “Paul Johnson Anthony Dominic Urey” havia sido detido em abril e “acusado de mercenarismo”.

Truss instruiu Sir Tim Barrow, segundo subsecretário permanente do FCDO, a convocar Kelin “para instar a Rússia a esclarecer o status do senhor Urey”, afirmou o Escritório do Reino Unido.

“Tim deixará claro que o Reino Unido responsabiliza a Federação Russa pela segurança e bem-estar dos civis nas áreas não controladas pelo governo da Ucrânia, incluindo aquelas dentro das chamadas ‘Repúblicas Populares’ de Donetsk e Luhansk, que o Reino Unido não reconhece como estados independentes”, acrescentou.

Poucos detalhes são conhecidos em torno da morte de Ureys.

