29 de novembro de 2020

Foto: Reprodução

O Reino Unido pode se tornar o primeiro país do Ocidente a aprovar uma vacina contra a Covid-19 e iniciar a imunização em dias, segundo o jornal Financial Times. De acordo com o diário, a vacina desenvolvida pela BioNTech em parceria com a Pfizer deve receber autorização da agência regulatória do país nas próximas horas e as primeiras doses da vacina devem ser aplicadas no dia 7 de dezembro.

O Reino Unido encomendou 40 milhões de doses do produto, que as análises preliminares mostraram 95% de eficácia em prevenir a doença entre os voluntários.

Normalmente, as vacinas eram normalmente autorizadas pela Agência Europeia de Medicamentos até o final da transição Brexit, em 31 de dezembro. No entanto, a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido (MHRA, na sigla em inglês) tem o poder de autorizar temporariamente os produtos, em casos de necessidade urgente.

Oxford e AstraZeneca publicaram resultados provisórios de eficácia no último dia 22. Eles mostraram que a vacina pode ser 90% eficaz quando administrada em meia dose seguida por uma dose completa.

Esses dados levantaram dúvidas, embora a MHRA tenha aprovado o uso do regime de meia dose e dose completa aplicadas em um dos grupos de voluntários do estudo.

O principal consultor científico do Reino Unido disse na quinta-feira (26) que os resultados provisórios mostraram que a vacina de Oxford funciona. “O resultado principal é que a vacina funciona e isso é muito emocionante”, afirmou Patrick Vallance durante uma entrevista coletiva com o primeiro-ministro Boris Johnson.

