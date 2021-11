Mundo Reino Unido impõe testagem e isolamento para todos os viajantes devido à variante ômicron do coronavírus

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











"Precisamos ganhar tempo enquanto nossos cientistas pesquisam, enquanto vacinamos e damos reforço", disse Boris Johnson Foto: Reprodução de TV "Precisamos ganhar tempo enquanto nossos cientistas pesquisam, enquanto vacinamos e damos reforço", disse Boris Johnson. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou neste sábado (27) que reforçará as medidas sanitárias após a confirmação de dois casos da variante ômicron do coronavírus no país.

“Precisamos ganhar tempo enquanto nossos cientistas pesquisam, enquanto vacinamos e damos reforço”, disse Johnson em entrevista coletiva. O premiê afirmou que viagens não serão canceladas, mas que qualquer pessoa que entrar no país deverá fazer um exame obrigatório do tipo PCR (o do cotonete) no segundo dia após a chegada.

Além disso, todos os viajantes deverão se isolar até receberem o resultado do teste, podendo, então, sair às ruas contanto que o resultado seja negativo. “Precisamos diminuir a dispersão dessa variante no Reino Unido”, disse o premiê. “Ajudem a conter reforçando o uso de máscaras em ambientes fechados e no transporte público”, prosseguiu.

Segundo o governo britânico, as medidas poderão ser revistas após dez dias. O premiê disse ainda que mais informações serão divulgadas durante esta semana pelo Ministério da Saúde.

Johnson também afirmou que, ainda que não haja dados suficientes sobre a eficácia da vacinação contra essa variante específica, o reforço na imunização pode oferecer mais proteção contra o vírus. “Vamos ampliar a campanha de reforço e reduzir o tempo entre a segunda dose e a dose de reforço”, declarou.

Ele reconheceu que ainda é cedo para tirar conclusões sobre o vírus e que os dados atuais mostram que a nova variante se espalha mais rapidamente e que também pode ser transmitida entre vacinados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo