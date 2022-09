Mundo Reis, imperadores e chefes de Estado: veja quem foi ao velório de Elizabeth II (e quem não era bem-vindo)

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2022

Presidente brasileiro também participou do velório da Rainha. (Foto: Reprodução)

As últimas cerimônias fúnebres para a rainha Elizabeth II aconteceram nesta segunda-feira (19). A monarca morreu no dia 8 de setembro.

O Reino Unido convidou líderes de Estado ou representantes (embaixadores) de todos os países com os quais tem relações diplomáticas plenas.

Os países que não foram convidados incluem Síria e Venezuela, porque Londres não tem relações diplomáticas funcionais com esses países, e representantes da Rússia, Belarus e Mianmar, pois o Reino Unido impôs sanções econômicas a esses países.

Veja abaixo uma lista de quem foram os chefes de Estado de outros países que foram a Londres para se despedir da rainha:

Membros da realeza

Imperador Naruhito e Imperatriz Masako do Japão

Rei Willem-Alexander e Rainha Maxima da Holanda

Rei Felipe VI e Rainha Letizia da Espanha

Juan Carlos, ex-rei da Espanha, sua esposa, a rainha Sofia

Rei Philip e Rainha Mathilde da Bélgica

Rainha Margrethe II da Dinamarca, príncipe herdeiro Frederik e princesa Mary

Rei Carl XVI Gustaf e Rainha Silvia da Suécia

Rei Harald V e Rainha Sonja da Noruega

Rei do Butão, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

Sultão de Brunei, Hassanal Bolkiah

Rei Abdullah da Jordânia

Príncipe da Arábia Saudita Turki bin Mohammed al Saud

Príncipe herdeiro do Kuwait, Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah

Rei do Lesoto, Letsie III

Príncipe hereditário Alois de Liechtenstein

Grão-Duque do Luxemburgo Henri

Sultão malaio Abdullah de Pahang

Príncipe de Mônaco, Alberto II

Sultão de Omã, Haitham bin Tariq al-Said

Emir do Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani

Rei de Tonga, Tupou VI

Líderes políticos

América

Joe Biden e Jill Biden, presidente e primeira-dama dos Estados Unidos

Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá

Jair Bolsonaro, presidente do Brasil

Paula-Mae Weekes, presidente de Trinidad e Tobago

Sandra Mason, presidente de Barbados

Andrew Holness, primeiro-ministro da Jamaica

Froyla Tzalam, governador de Belize

Susan Dougan, governadora de São Vicente e Granadinas

Europa

Emmanuel Macron, presidente da França

Frank-Walter Steinmeier, presidente da Alemanha

Sergio Mattarella, presidente da Itália

Michael D. Higgins, presidente da Irlanda

Micheál Martin, primeiro ministro da Irlanda

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal

Alexander Van der Bellen, presidente da Áustria

Katalin Novak, presidente da Hungria

Andrzej Duda, presidente da Polônia

Egils Levits, presidente da Letônia

Gitanas Nauseda, presidente da Lituânia

Sauli Niinisto, presidente da Finlândia

Katerina Sakellaropoulou, presidente da Grécia

George Vella, presidente de Malta

Nicos Anastasiades, presidente do Chipre

Arcebispo Paul Richard Gallagher, ministro das Relações Exteriores do Vaticano

Charles Michel, presidente do Conselho Europeu

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia

Jens Stoltenberg, secretário-geral da Otan

Oriente Médio

Isaac Herzog, presidente de Israel

Mohammad Shtayyeh, primeiro-ministro palestino

África

Mostafa Madbouly, primeiro-ministro do Egito

Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul

Yemi Osinbajo, vice-presidente da Nigéria

Nana Akufo-Addo, presidente do Gana

William Ruto, presidente do Quênia

Paul Kagame, presidente de Ruanda

Ali Bongo, presidente do Gabão

General Abdel Fattah al-Burhan, líder militar do Sudão

Christophe Mboso N’kodia, presidente da Assembleia Nacional, República Democrática do Congo

Macky Sall, presidente do Senegal

Ásia e Pacífico

Draupadi Murmu, presidente da Índia

Wang Qishan, vice-presidente da China

Shehbaz Sharif, primeiro-ministro do Paquistão

Ranil Wickremesinghe, presidente do Sri Lanka

Sheikh Hasina, primeiro-ministro de Bangladesh

Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia

Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália

Yoon Suk-yeol, presidente da Coreia do Sul

Halimah Yacob, presidente de Cingapura

Frank Bainimarama, primeiro-ministro de Fiji

James Marape, primeiro-ministro da Papua Nova Guiné

Kausea Natano, primeiro-ministro de Tuvalu

Mark Brown, primeiro-ministro das Ilhas Cook

Tuimalealiifano Vaaletoa Sualauvi II, Chefe de Estado, Samoa

David Vunagi, Governador-Geral, Ilhas Salomão

