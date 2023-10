Notícias Rejeição de nome indicado por Lula ao comando da Defensoria Pública da União teve o aval de pelo menos seis senadores de partidos da própria base de apoio do governo

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

Foram 35 senadores a favor da nomeação, 38 contrários e um se absteve. (Foto: Jonas Pereira/Agência Senado)

O indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para chefiar a Defensoria Pública da União, Igor Roberto Albuquerque Roque, foi rejeitado pelo plenário do Senado Federal na quarta-feira. Em votação, 35 senadores se posicionaram a favor da nomeação, enquanto 38 foram contrários e um se absteve. Apesar dos votos terem sido secretos, ao menos seis senadores da base de governo votaram contra os interesses do Planalto.

Isto porquê a ala de oposição, atualmente, é composta por 32 parlamentares. Os demais 49 tem se mantido fiéis a Lula nas tramitações recentes caras ao governo, tais como a reestruturação ministerial e autorização para que o piso da saúde não seja cumprido.

Nessa quarta-feira, sete senadores não votaram na proposta: Giordano (MDB-SP), Irajá (PSD-TO), Jader Barbalho (MDB-PA), Mara Gabrilli (PSD-SP), Nelsinho Trad (PSD-MS), Professora Dorinha Seabra (União-GO) e Sérgio Petecão (PSD-AC). Todos eles compõe a base de apoio do Planalto e, caso tivessem se manifestado em prol da indicação, Roque teria sido aprovado já que a nomeação demandava maioria absoluta da Casa.

Historicamente, o Senado tem o costume de aprovar todas as indicações enviadas pelo Executivo. Igor Roque, contudo, é um advogado que se descreve enquanto “progressista”, o que incomodou a oposição na Casa.

Recado nas redes sociais

Nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deu um recado ao presidente. Com uma vaga disponível no Supremo Tribunal Federal (STF), após a aposentadoria da ex-ministra Rosa Weber, Lula deve indicar um novo magistrado para integrar a mais alta Corte do país. Entre os nomes mais ventilados está o ministro da Justiça Flávio Dino: “Vai Lula, indica o Flávio Dino para o STF… O senado está esperando”, escreveu o filho do ex-presidente.

Também da oposição, a deputada bolsonarista Júlia Zanatta (PL-SC) relembrou que Lula tem a maioria do Senado e, mesmo assim, sofreu uma derrota significativa. “Até governistas votaram contra o cara. Bastidores especulam que teria sido um recado a Lula”, disse a parlamentar.

Igor Roque foi indicado por Lula em maio, depois de uma operação que barrou a sabatina do candidato escolhido por Jair Bolsonaro no final de sua gestão e impediu a aprovação pelo Senado. Insatisfeita, a oposição usou a oportunidade para “dar o troco” no presidente.

