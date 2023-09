Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

O deputado Jeferson Fernandes (PT) é presidente da Frente Parlamentar Brasil-China. (Foto: Foto: Marcelo Bertani/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Relações Brasil-China

O deputado Jeferson Fernandes (PT) ocupou o período do Grande Expediente da Assembleia gaúcha nesta quarta-feira para abordar a oportunidade de negócios entre brasileiros e chineses, com destaque para o RS. O petista, presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, defende que o aprimoramento das relações entre os países permite incentivar o crescimento e desenvolvimento para empreendedores, empresários e agricultores., além de ampliar o ganho de conhecimento para estudantes com mais oportunidades de aprendizagem e troca de informações. Jeferson relatou que quando liderou uma viagem do grupo ao país asiático em 2019, teve a oportunidade de verificar as peculiaridades do povo chinês nos negócios. “Eles fazem questão que as negociações tenham as bênçãos dos governos. Dessa forma, avaliam que as tratativas são sérias”, destaca o parlamentar.

Subcomissão das Apostas

A Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia aprovou nesta quarta-feira o relatório final da Subcomissão pela Regulamentação Apostas Esportivas Eletrônicas. O texto conclusivo do grupo, relatado pelo deputado Marcus Vinícius (PP), recomenda a apresentação de um projeto de lei que estabeleça uma política estadual de atração e incentivo à promoção do ecossistema dos E-games, além de uma proposição sobre a constituição e funcionamento da atividade no RS. O documento sugere ainda a criação de um grupo de trabalho para articular no Congresso Nacional o aperfeiçoamento da legislação sobre o setor, de modo a garantir o compartilhamento entre os estados dos recursos obtidos com a regulamentação de jogos e apostas

Escola de Fluviários

O presidente da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento das Atividades Portuárias e Hidroviárias, deputado Capitão Martim (Republicanos) defende a proposta do 5º Distrito Naval da Marinha para criação de uma Escola de Fluviários no RS. O parlamentar se reuniu nesta quarta-feira com o secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, para endossar o projeto. “Temos um extenso potencial que certamente será um marco divisor na geração de desenvolvimento econômico do Estado. A criação de uma Escola Fluvial seria um importante passo para qualificar a mão de obra e fomentar o setor. Não vamos medir esforços para concretizar a iniciativa”, afirmou Martim.

Isonomia de gênero

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos aprovou o projeto de Lei apresentado pela deputada Luciana Genro (PSOL) que prevê a regulamentação do direito ao adiamento da realização de provas físicas em concursos públicos do RS em casos de gravidez. A medida visa garantir a isonomia de gênero na concorrência por cargos de carreira pública, descartando riscos desnecessários para gestantes e seus fetos. “Submeter a gestante ao teste físico de forma compulsória, seria submeter seu filho a riscos de saúde desnecessários. Obrigar as mulheres a enfrentar um dilema entre a saúde e a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, em um momento em que seu corpo já sofre com a carga hormonal, é absolutamente cruel”, argumentou a deputada.

IPE Saúde

O relatório final da Subcomissão para debater a situação do IPE-Saúde teve aval favorável nesta quarta-feira da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. O texto, relatado pelo deputado Dr. Thiago Duarte (DEM), sugere o reajuste da tabela de honorários médicos, a realização de uma auditoria no órgão e o estabelecimento de hospitais-referência do instituto. Além disso, recomenda ainda a formação de uma câmara técnica para estabelecer protocolos de tratamento com base em evidências.

