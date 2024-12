Política Relatório apontou depósitos para Bolsonaro de R$ 17,2 milhões via Pix, meio usado para pagar reforma em casa de praia

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2024

O montante da reforma corresponde, portanto, a quase dez vezes o suposto valor do imóvel declarado. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou nessa quinta-feira (5) que pagou R$ 900 mil para reformar sua casa em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Segundo ele, o pagamento foi feito em pix. No ano passado, um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostrou que uma conta bancária do ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu R$ 17,2 milhões por meio de transações de Pix entre janeiro e julho.

O documento do Coaf, órgão de combate à lavagem de dinheiro, dizia que os valores eram “atípicos” e se referiam “provavelmente” à campanha de arrecadação feita por Bolsonaro para pagar as multas que recebeu durante o seu governo, como a de circular na rua sem máscaras durante a pandemia de Covid-19. Na época que o relatório foi revelado, a defesa do ex-presidente disse que o dinheiro tinha origem lícita.

O Globo mostrou nesta quinta-feira que a PF encontrou um contrato de R$ 900 mil para a reforma da casa de Bolsonaro em uma pasta na mesa do ex-presidente no escritório do PL, em Brasília, durante uma operação de busca e apreensão na investigação que apura uma tentativa de golpe de Estado em 2022. O material foi juntado ao inquérito em que o ex-mandatário foi indiciado por tentar reverter o resultado das eleições.

A casa fica na Vila Histórica de Mambucaba, com vista para a praia. Do portão dos fundos até a faixa de areia da praia são menos de 50 metros. A Vila é uma das primeiras ocupações urbanas do Brasil, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Seu conjunto arquitetônico e paisagístico foi tombado em 1969.

O ex-presidente comentou o caso pelas redes sociais:

“Fiz a reforma, sim, de R$ 900 mil e paguei em pix. Tudo declarado no imposto de renda, inclusive o valor da reforma. Essa casa eu adquiri, ou melhor, a construí nos anos 90, sem problema nenhum. Não tem nada de ilegal. Paguei com pix”, disse.

À Justiça Eleitoral, o ex-presidente declarou a casa pelo valor de R$ 98.500. Os valores de imóveis declarados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) costumam estar abaixo dos preços praticados no mercado, porque a lei não exige que sejam atualizados ao longo do tempo. Uma corretora que atua na região estimou que a casa esteja avaliada em cerca de R$ 2,5 milhões, em função da localização, tamanho e por características como a proximidade da praia.

Ao analisar o contrato de reforma da casa de Bolsonaro, a PF destacou em um relatório que “chama a atenção o fato de a reforma estar orçada na vultuosa quantia de R$ 900 mil, ao passo que, na declaração de bens de Bolsonaro, nas eleições de 2022, a residência estava avaliada em R$ 98.500”, em referência à informação prestada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na tentativa de reeleição.

“O montante da reforma corresponde, portanto, a quase dez vezes o suposto valor do imóvel declarado”, destacou o agente da PF que assina o relatório datado de 18 de novembro deste ano. As informações são do jornal O Globo.

2024-12-05