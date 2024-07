Esporte Relatório na CPI mostra que jogos de futebol com suspeita de manipulação movimentaram R$ 9 milhões

Em média, cada uma das partidas informadas pela empresa movimentaram R$ 176 mil em apostas, em valores atualizados.

Partidas de futebol indicadas com alguma suspeita de manipulação pela empresa Sportradar movimentaram, pelo menos, R$ 9,2 milhões em apostas entre 2022 e 2023, apontam documentos entregues pela CBF à CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, que acontece no Senado.

A Sportradar é uma multinacional, com sede na Suíça, que desenvolve tecnologias para ajudar federações a identificarem fraudes esportivas. Todos os valores relacionados pela empresa são em euros e foram atualizados pelo IGP-M do período.

Ao todo, foram disponibilizados relatórios de 142 partidas de futebol realizadas no Brasil entre 2022 e 2023. Desses, em 52 jogos, a Sportradar apontou os montantes aplicados nas casas de apostas.

Em média, cada uma das partidas informadas pela empresa movimentaram R$ 176 mil em apostas, em valores atualizados.

O Ministério da Fazenda informou que apenas em 2025 passará a ter dados referentes a apostas esportivas realizadas no Brasil.

“Como o país se encontra em meio a processo de regulação e autorização dos agentes operadores de apostas, os dados efetivos relacionados a valores ainda não estão disponíveis. Quatro portarias já foram publicadas, dentre as quais a Portaria SPA/MF nº 722, de 02 de maio, de 2024, que prevê um Sistema de Apostas, gerido pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Por meio desse Sistema, será possível ao órgão regulador ter acesso a todos os dados, tanto operadores e de apostas e de apostadores, quanto valores, tempos de acesso etc. O processo de autorização iniciou-se com a Portaria SPA/MF nº 827, de 21 de maio de 2024, prevendo que o período de transição determinado pela Lei se encerrará em 31 de dezembro de 2024. Assim, o regulador passará a cobrar o pleno cumprimento das Leis e da regulamentação, a partir de 1º de janeiro de 2025, quanto tais dados estarão à disposição, para o controle das atividades reguladas do setor”, informou a Fazenda.

As partidas elencadas pela Sportradar são dos campeonatos Brasileiros das séries B, C e D, Copa Verde e campeonatos estaduais profissionais e sub-20.

A última rodada da série B de 2022, o jogo entre Operário Ferroviário (PR) e Grêmio Novorizontino (SP), valendo a permanência do clube de São Paulo na série B, foi o que mais movimentou apostas dentre os relacionados. Ao todo foram R$ 1,37 milhão apostados, em sua maioria, na vitória do Grêmio Novorizontino.

“Houve apostas suspeitas pré-jogo registradas em casas de apostas com contas monitoradas em favor do Grêmio Novorizontino vencendo o primeiro tempo com pelo menos dois gols marcados no primeiro tempo”, afirmou o relatório da Sportradar.

