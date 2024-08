Brasil Relatório preliminar sobre motivo da queda do avião da Voepass deve ser divulgado em setembro

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

Ao todo, 62 pessoas morreram no maior desastre aéreo desde 2007.

O relatório preliminar do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) sobre a causa do acidente com o avião da Voepass que deixou 62 mortos deve ser divulgado no próximo dia 6 setembro pela Força Aérea Brasileira (FAB). O gravador de voz da cabine do avião ATR-72 que caiu em Vinhedo (SP) no início do mês registrou conversas do copiloto sobre “dar potência” à aeronave minutos antes da queda, além de gritos na aeronave.

As cerca de duas horas de transcrição foram feitas pelo laboratório de leitura e análise de dados do Cenipa, que é vinculado à Força Aérea. Conforme os investigadores, a análise preliminar dos dados indica que o ATR 72-500 perdeu altitude de forma repentina. A análise do áudio da cabine, sozinha, não é capaz de cravar uma causa aparente para a queda. A Voepass iniciou, na última quarta-feira (21), o trabalho de limpeza e descontaminação do local da tragédia.

A companhia confirmou que a retirada dos pertences dos passageiros e tripulantes foi concluída na noite da última terça (20) – todo o material é encaminhado para a sede da empresa aérea em Ribeirão Preto (SP), onde os itens serão separados, higienizados e descontaminados. Segundo a Voepass, após o processo de descontaminação, os pertences devem ser devolvidos aos familiares das vítimas.

Uma comissão externa foi criada pela Câmara dos Deputados a fim de acompanhar as investigações sobre o desastre aéreo. Os deputados aprovar uma visita à oficina de manutenção da Voepass em Ribeirão Preto.

Investigação

A Aeronáutica apura as causas da queda da aeronave que atingiu duas residências no Condomínio Recanto Florido, no bairro Capela. Não há registro de vítimas entre moradores ou de quem estava no solo.

A Polícia Federal e a Polícia Civil também investigam separadamente as causas e responsabilidades pelo acidente. O Ministério Público (MP) acompanha as investigações. A companhia aérea afirmou em nota que o avião que caiu estava apto a voar e sem restrições.

Segundo especialistas que viram vídeos do momento em que o avião caiu, entre as hipóteses para explicar o acidente está a possibilidade de que as asas da aeronave tenham ficado cobertas por gelo durante o voo, causando instabilidade e a queda. A empresa disse que vai se responsabilizar pelos prejuízos do morador da casa atingida na queda da aeronave, no dia 9 de agosto.

