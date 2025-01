Bruno Laux Relógio histórico vandalizado nos ataques do 8 de Janeiro será entregue restaurado em ato de rememoração do episódio

Por Bruno Laux | 5 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Relógio restaurado

O histórico relógio trazido ao Brasil por Dom João VI em 1808, vandalizado durante os ataques do 8 de Janeiro, será entregue restaurado nesta quarta-feira pelo presidente Lula, em um ato alusivo ao aniversário de dois anos do episódio. A peça, que ficava exposta no Palácio do Planalto antes dos atos golpistas, foi encaminhada à Suíça no início de 2024 para ser submetida a reparos, que não tiveram custos ao governo brasileiro.

Abraço da Democracia

Além da entrega do relógio histórico e de outras 21 obras de arte restauradas após o 8 de Janeiro, o evento alusivo ao episódio deve contar também com um “Abraço da Democracia” na Praça dos Três Poderes. O ato simbólico ocorrerá logo após a descida do presidente Lula na rampa do Palácio do Planalto, que deve ocorrer ao lado de autoridades dos demais Poderes do país.

Presença militar

O convite do presidente Lula para o ato de dois anos dos ataques em Brasília se estendeu também para os três comandantes das Forças Armadas, que devem marcar presença no evento. A participação das lideranças ocorre em um momento em que a relação entre Planalto e caserna voltou a enfrentar ruídos, em razão de recentes cortes orçamentários e de militares indiciados pela PF.

Opinião nas ruas

Uma pesquisa Datafolha realizada em dezembro constatou que 52% dos entrevistados acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou promover um golpe para se manter no poder em 2022, após perder as eleições presidenciais. Em contrapartida, 39% dos 2.002 eleitores ouvidos desacreditam da hipótese, enquanto 7% afirmaram não saber responder.

Troca na PF

O Ministério da Justiça nomeou na última semana o delegado William Marcel Murad para o cargo de diretor-executivo da Polícia Federal. O novo número dois da corporação assume o posto até então ocupado por Gustavo Leite, que foi indicado pelo governo brasileiro para a equipe de Valdecy Urquiza, no comando da Interpol.

Dobradinha artística

O PRTB, partido do influenciador Pablo Marçal, manifestou interesse em filiar o cantor Gusttavo Lima, frente às intenções expressas pelo artista em concorrer ao Planalto. O presidente da sigla, Leonardo Avalanche, sinalizou inclusive que, a depender de futuras negociações, a legenda pode tentar formar uma possível candidatura conjunta entre o sertanejo e o ex-coach.

Linguagem simples

O Senado pode votar logo após o retorno do recesso parlamentar o projeto da deputada Érica Kokay (PT-DF) que institui no Brasil a Política Nacional de Linguagem Simples. A medida, que tramita em regime de urgência, busca fazer com que os documentos oficiais da União, de estados, municípios e do Distrito Federal tenham uma redação clara e acessível a todos os cidadãos.

Boas-vindas

Pouco depois das declarações de Gusttavo Lima sobre uma eventual candidatura ao Planalto terem repercutido, Pablo Marçal afirmou à imprensa que telefonou para o cantor, desejando boas-vindas no meio político. O influenciador destacou que o goiano pertence a uma “nova safra política” e que está com “o coração disposto a servir o nosso povo”.

Receita aos produtores

O governo federal publicou na última semana a lei que garante ao produtor de cana-de-açúcar destinada ao biocombustível participação nas receitas obtidas com a negociação de créditos de descarbonização. O texto, que altera a Política Nacional de Biocombustíveis, amplia a remuneração citada, até então exclusiva das usinas produtoras de etanol.

Falso leilão

A Receita Federal está alertando os consumidores sobre a existência de sites golpistas que simulam o leilão eletrônico de mercadorias apreendidas realizado pelo fisco. A instituição reforça que a única forma de acessar o Sistema de Leilão Eletrônico é por meio do e-CAC (Centro Virtual de Atendimento) e que o pagamento dos lotes arrematados em seus certames ocorre exclusivamente mediante DARF, e nunca via PIX ou transferência bancária.

Ministério questionável

Em publicação nas redes sociais na última semana, o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) teceu uma série de críticas à pasta federal do Meio Ambiente, afirmando que “Marina Silva, seu ministério e sua capacidade de gestão precisam ser questionados”. O parlamentar destaca dados recordes de queimadas e focos de incêndio no contexto atual, fazendo menção a um possível movimento de aceno do atual governo ao mercado de “recuperação de terras degradadas”.

Municipalização escolar

O Executivo gaúcho publicou na sexta-feira, no Diário Oficial do Estado, a portaria que oficializa a municipalização da Escola Leopolda Barnewitz, de Porto Alegre. A instituição, localizada no bairro Cidade Baixa, passa a ser a centésima unidade escolar própria gerida pela rede municipal de ensino da Capital.

PPCI prorrogado

Atendendo à solicitação da Fecomércio-RS, o governo gaúcho prorrogou para o dia 27 de dezembro de 2025 o prazo para que edificações e áreas de risco de incêndio no RS apresentem o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio no Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Os estabelecimentos que protocolarem os documentos terão até dezembro de 2027 para instalar ou adequar as medidas de segurança aprovadas no material, após a emissão do Certificado de Aprovação.

100 anos da PGM

A prefeitura de Porto Alegre promoverá uma série de ações comemorativas ao longo de 2025 em alusão aos 100 anos da Procuradoria-Geral do Município, celebrada neste domingo (5). A ação mobilizará uma série de entrevistas, publicações, eventos e campanhas nas redes sociais, destacando momentos e transformações emblemáticas que conduziram a Capital à sua condição presente.

Talude do Dilúvio

O DMAE pretende iniciar nesta segunda-feira as obras de recuperação do talude do Arroio Dilúvio. Entre julho de 2023 e maio de 2024, 11 trechos da estrutura responsável por conter o transbordo do corpo hídrico em caso de cheias cederam em decorrência de sucessivos temporais.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

