Porto Alegre Rematrículas da rede municipal de ensino de Porto Alegre terminam nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2023

A rematrícula necessita ser efetuada de forma presencial pelos pais ou responsáveis diretamente nas escolas onde as crianças estudam Foto: Alex Rocha/PMPA A rematrícula necessita ser efetuada de forma presencial pelos pais ou responsáveis diretamente nas escolas onde as crianças estudam. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Encerra nesta sexta-feira (10), o período de rematrículas para as crianças que já são atendidas na Educação Infantil da rede municipal de Porto Alegre. A rematrícula necessita ser efetuada de forma presencial pelos pais ou responsáveis diretamente nas escolas onde as crianças estudam. É preciso confirmar os dados do cadastro e levar o número de NIS (Número de Identificação Social) e CPF do aluno, caso já tenha esses documentos. Se a família não realizar a rematrícula, o estudante perde a garantia de vaga na mesma escola para o ano que vem.

Alunos de Ensino Fundamental e demais níveis – as rematrículas começaram na última quarta (1º) e seguem até 1º de dezembro. Já para novos alunos, o período de inscrições para a matrícula de novos alunos e transferência na Educação Infantil para o ano letivo de 2024 começou no dia 15 de outubro e vai até o dia 15 de novembro.

Podem participar do processo as crianças com até 5 anos e 11 meses de idade, completados até 31 de março de 2024. O procedimento é válido para as escolas próprias e parceiras que atendem à Educação Infantil.

As inscrições podem ser feitas pelo site da prefeitura de Porto Alegre, ou presencialmente, em todas as escolas municipais. É possível, ainda, efetuar a inscrição na Central de Vagas da Educação Infantil, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Travessa Mário Cinco Paus, s/nº, no Centro.

2023-11-06