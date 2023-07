Mundo Remédio em análise na Anvisa traz redução inédita de 26,6% do peso

Esta é a maior eficácia já observada de um fármaco destinado ao emagrecimento.

A farmacêutica Eli Lilly anunciou, nesta quinta-feira (27), dois novos resultados de estudos clínicos de fase 3 da tirzepatida, medicamento vendido sob o nome comercial de Mounjaro nos Estados Unidos.

O remédio proporcionou uma redução inédita de até 26,6% do peso corporal a longo prazo. Esta é a maior eficácia já observada de um fármaco destinado ao emagrecimento.

A tirzepatida está em análise na Anvisa desde o ano passado, mas para diabetes tipo 2. Caso receba o sinal verde, a farmacêutica já afirmou que pretende avançar para incluir o tratamento da obesidade na bula.

A substância é considerada uma nova geração dos análogos do GLP-1, classe de medicamentos da qual também pertencem o Ozempic e o Wegovy, ambos da Novo Nordisk.

A Eli Lilly já divulgou até o momento quatro estudos de fase 3 da tirzepatida, chamados SURMOUNT. Os primeiros já haviam demonstrado uma alta eficácia para a perda de peso, de até 20,9% após 72 semanas de tratamento com a caneta injetada mensalmente na dosagem máxima.

Já nos novos trabalhos, cujos participantes não tinham diabetes tipo 2, o emagrecimento chegou a inéditos 26,6% do corpo corporal depois de 84 semanas.

“Os resultados do SURMOUNT-3 e -4 mostraram o maior nível de perda de peso observado no programa SURMOUNT até o momento. (…) Além disso, as descobertas do SURMOUNT-4 reforçam que a obesidade deve ser considerada como outras doenças crônicas em que a terapia crônica (ininterrupta) pode ser necessária para manter os benefícios do tratamento”, diz Jeff Emmick, vice-presidente sênior de desenvolvimento de produtos da Lilly, em comunicado.

A consideração é porque o SURMOUNT-4 teve um desenho diferente. Ao todo 783 participantes de cinco países, incluindo o Brasil, ficaram 36 semanas tomando a tirzepatida e, em seguida, foram divididos em dois grupos pelas outras 52 semanas. Um continuou com o medicamento, e os demais receberam placebo.

Depois de ambos terem passado por um emagrecimento de cerca de 20% no primeiro período, os resultados mudaram na parte final do acompanhamento. A metade que permaneceu com o remédio teve uma redução adicional de 6% do peso. Já os que interromperam o uso e iniciaram o placebo recuperaram 14,8% do peso.

Os efeitos colaterais mais comuns relatados nos testes foram gastrointestinais, como náuseas e vômitos, geralmente de grau leve a moderado. Os resultados do SURMOUNT-3 serão apresentados na Conferência ObesityWeek, e os do SURMOUNT-4, no Encontro Anual da Associação Europeia para Estudo da Diabetes, ambos em outubro. Os dados também serão submetidos para a publicação em uma revista científica.

