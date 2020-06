Saúde Remédios para pressão arterial não representam risco maior para pacientes com coronavírus

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Pacientes não deveriam descontinuar o tratamento para evitar o vírus. (Foto: Reprodução)

Um novo estudo oferece evidências confortantes a centenas de milhões de pessoas que sofrem com a pressão arterial alta de que medicamentos para a hipertensão não os colocam em risco maior com o coronavírus, como temiam alguns especialistas.

Duas classes de medicamentos para a pressão sanguínea, chamados inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECAs) e bloqueadores de receptores da angiotensina (BRA), foram questionados após o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA reportar em abril que 72% dos pacientes hospitalizados com a Covid-19 que tinham mais de 65 anos idade tinham hipertensão.

Estima-se que os inibidores de IECA e BRAs exercem suas atividades ao longo dos mesmos caminhos biológicos utilizados pelo novo coronavírus, causador da Covid-19, para atacar os pulmões.

Pesquisadores da Universidade de Oxford recomendaram que alguns pacientes parassem de tomar os medicamentos até que os riscos fossem mais conhecidos, enquanto outros argumentaram que os pacientes deveriam manter o uso dos remédios.

Um especialista do Centro Johns Hopkins para Segurança e Eficiência de Medicamentos em Baltimore descreveu o debate como “uma das mais importantes questões clínicas”.

O novo estudo publicado na sexta-feira não encontrou aumento significativo no risco clínico de diagnósticos ou hospitalizações por Covid-19 com o uso de IECAs ou BRAs comparados com outros tratamentos de primeira-linha para a hipertensão.

Os autores recomendaram que os pacientes não deveriam descontinuar o tratamento para evitar o vírus, que já infectou mais de 7,5 milhões de pessoas em todo o mundo e já matou mais de 420 mil.

Tratamento da Lilly

A farmacêutica Eli Lilly pode ter um medicamento projetado especificamente para tratar a Covid-19 autorizado para uso já em setembro, se tudo correr bem com as duas terapias com anticorpos que a empresa está testando, disse seu pesquisador-chefe na última semana.

A Lilly também está fazendo estudos pré-clínicos de um terceiro tratamento com anticorpos para a doença causada pelo novo coronavírus que pode entrar em ensaios clínicos em humanos nas próximas semanas, afirmou Daniel Skovronsky em entrevista.

A Lilly já lançou estudos em humanos com duas das terapias experimentais.

Os medicamentos pertencem a uma classe de biotecnológicos chamados anticorpos monoclonais amplamente utilizados no tratamento de câncer, artrite reumatoide e muitas outras condições. Um anticorpo monoclonal desenvolvido contra a Covid-19 provavelmente será mais eficaz do que os medicamentos reaproveitados atualmente sendo testados contra o vírus.

Skovronsky disse que as terapias –que também podem ser usadas para prevenir a doença– podem superar uma vacina para uso generalizado como tratamento da Covid-19, caso se mostrem eficazes.

“Para a indicação do tratamento, particularmente, isso pode ser bastante rápido”, afirmou ele na entrevista. “Se em agosto ou setembro estivermos vendo que as pessoas que foram tratadas não estão avançando para hospitalização, isso seria um dado poderoso e poderia levar à autorização de uso emergencial.”

“Setembro, outubro e novembro não são datas exageradas”, completou ele.

Vacinas contra o coronavírus que estão sendo desenvolvidas e testadas a uma velocidade sem precedentes provavelmente não estarão prontas antes do final do ano.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde