Por Redação O Sul | 6 de março de 2025

O craque retorna à equipe depois de quase um ano e meio afastado. Foto: Lucas Figueiredo/CBF O craque retorna à equipe depois de quase um ano e meio afastado. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A imprensa mundial deu destaque à volta de Neymar à Seleção Brasileira. Jornais internacionais noticiaram a convocação do astro do Santos para os confrontos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O craque retorna à equipe depois de quase um ano e meio afastado, após se recuperar de grave lesão no joelho esquerdo.

Na Espanha, os jornais estão reforçando o reencontro do craque brasileiro com seu antigo companheiro de Barcelona e Paris Saint-Germain, Lionel Messi. Brasil e Argentina se enfrentarão no dia 25 de março.

Os veículos também dão destaque à atuação do artilheiro do Brasil no Santos, citada por Dorival como um “processo de readaptação”. Desde que voltou ao seu clube formador, no início de fevereiro, Neymar participou de seis gols — sendo ele o marcador em três oportunidades.

Um dos mais importantes jornais esportivos espanhóis, o As recordou esses números: “A grande novidade no elenco foi o retorno de Neymar após brilhantes atuações com a camisa do Santos nas últimas semanas. O craque brasileiro parece ter atingido seu melhor nível para defender novamente a camisa canarinha em duas partidas importantes pelas Eliminatórias da Copa do Mundo”.

O Marca também chamou de “brilho” o momento de Neymar no time santista. “O maior artilheiro da história do Brasil (124 jogos, 77 gols) está brilhando — com três gols e três assistências em nove jogos — em seu retorno ao Santos”, escreveu. O veículo destacou ainda o duelo contra o craque argentino: “Agora é oficial: Brasil tem Neymar de volta para enfrentar Messi”.

Já o Sport reforçou, além da recuperação de Neymar, o uso de Raphinha na seleção. “Raphinha, o melhor brasileiro brasileiro da atualidade, e Neymar Jr., renascido das cinzas, comandarão o Brasil na próxima Data Fifa. A Seleção apelará ao momento espetacular do atacante do Barça e à ascensão no Santos de Ney para levantar o voo nas Eliminatórias Sul-americanas para o Mundial 2026″, escreveu.

O jornal também citou o encontro dos amigos e rivais no confronto entre Brasil e Argentina: “Haverá, portanto, Leo Messi x Neymar Jr. A Albiceleste, atual campeã mundial e da Copa América, é a líder do grupo sul-americano”, informou.

A Seleção recebe a Colômbia, no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 20 de março, às 21h45. Em seguida, enfrenta a Argentina no dia 25, em Buenos Aires, às 21h. O Brasil ocupa o quinto lugar das Eliminatórias com 18 pontos, sete a menos do que a líder Argentina.

