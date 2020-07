Celebridades Renata Sorrah sobre “Vale Tudo”: “Seguimos na busca por um país melhor”

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

Renata Sorrah celebrou a volta de “Vale Tudo”, novela que começa a ser reprisada no Globoplay nesta segunda-feira (20), com um post emocionado no Instagram. A atriz de 73 anos viveu a inesquecível Heleninha Roitmann na trama de 1988, escrita por Gilberto Braga e com Beatriz Segall, Antonio Fagundes, Gloria Pires e Regina Duarte no elenco, e traçou um paralelo com o Brasil da novela e o país atual.

“Hoje começa a reprisar uma novela que eu amei fazer: VALE TUDO! Um trabalho importante na minha carreira como atriz. Gravamos essa novela em 1988 dirigida por Dennis Carvalho e com um super elenco. A abertura da novela com a música ‘BRASIL’ na voz de Cazuza é incrível!”, lembrou Renata. “Hoje mais do que nunca continuamos cantando essa música ou pensando nela. Seguimos na busca por um país melhor e mais justo! Espero que vocês gostem de revê-la”, disse a atriz.

Renata ilustrou seu post com uma foto sua como Heleninha, ao som de Brasil, a música tema de “Vale Tudo”, na voz do cantor Cazuza.

