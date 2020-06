Magazine Renata Vasconcellos revela preferência de decoração da casa

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

Isolada por conta da pandemia do novo coronavírus, a jornalista tem compartilhado nas redes sociais detalhes da residência no Rio de Janeiro Foto: Divulgação Isolada por conta da pandemia do novo coronavírus, a jornalista tem compartilhado nas redes sociais detalhes da residência no Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Renata Vasconcellos se juntou ao time de famosos que abrem as portas e mostram um pouquinho de suas casas. Isolada por conta da pandemia do novo coronavírus, a jornalista tem compartilhado nas redes sociais detalhes da residência no Rio de Janeiro e as preferências quando o assunto é decoração. Em uma foto caseira, a apresentadora do “Jornal Nacional”, da TV Globo, revelou que gosta de tons pasteis e flores para dar vida ao ambiente.

Em outro clique, Renata se divertiu com o fato de ter transformado um item de decoração. “E a cesta virou uma luminária. Bom dia”, falou. Ao mostrar parte da cozinha, a jornalista colocou um quadro na janela e perguntou para os seguidores: “Por que não?”. Nos comentários da publicação, os fãs elogiaram o bom gosto da apresentadora, que se afastou recentemente do jornal noturno da TV Globo para cuidar de questões pessoais.

