Por Redação O Sul | 23 de junho de 2024

Irritação de Renato Portaluppi foi motivada por questionamento sobre a escalação do Tricolor. (Foto: Reprodução/FootballCo.)

De cabeça quente na entrevista coletiva após a derrota de 1 a 0 no Grenal de sábado (22), o técnico Renato Portaluppi discutiu com um repórter. A polêmica teve como foco a escalação do Tricolor na reta final do clássico, disputado no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Renato havia colocado o zagueiro Rodrigo Ely na posição de centroavante, aos 40 minutos do segundo tempo, a fim de obter vantagem nas bolas aéreas. Ele justificou a escolha por “falta de opções”, mas o jornalista rebateu que o argumento era uma forma de expor o grupo. Renato se irritou:

“O que você entende por expor o grupo? Você não vai colocar na minha boca palavras que você quer que eu fale! Expor o grupo é chegar aqui e falar ‘Olha, eu tenho que fazer isso porque não tenho qualidade’. Isso é uma coisa. Outra é a falta de opções, porque eu tenho jogadores machucados e praticamente todos os meus atacantes estavam jogando o Grenal. Tive que colocar um zagueiro que é bom de cabeça no ataque, justamente pela falta de opções. Eu nunca vou expor o grupo”.

Dentre os desfalques do Tricolor gaúcho no ataque estavam o titular Diego Costa e o reserva André Henrique. Também está na lista Soteldo, convocado pela Seleção da Venezuela para a Copa América.

Desempenho

O Grêmio encerrou a rodada em penúltimo lugar na tabela, com os mesmos 6 pontos do lanterna Fluminense mas em vantagem nos critérios qualificados. Vale lembrar que o Tricolor (assim como Inter e Juventude) tem duas partidas a menos que os demais, por conta da pausa imposta aos clubes gaúchos durante as enchentes de maio.

Nesta quarta-feira (26), o Tricolor enfrentará o Atlético-GO, que soma 9 pontos – escore que o coloca à beira da zona de rebaixamento, onde também estão Vitória-BA e Corinthians. O confronto está marcado para as 20h no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

