Grêmio Renato Portaluppi comanda treinamento do Grêmio com portões fechados

Por Redação O Sul | 14 de março de 2023

O comandante gremista tem praticamente todos os jogadores do elenco à disposição Foto: Lucas Uebel/Grêmio O comandante gremista tem praticamente todos os jogadores do elenco à disposição (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio voltou aos treinamentos nesta terça-feira (14) no CT Luiz Carvalho. Os garotos da base que estiveram na partida diante do Ypiranga em Erechim, foram chamados novamente pelo técnico do Tricolor, Renato Portaluppi, para trabalhar com o elenco principal. Os jovens já haviam retornado para o time sub-20.

Os jornalistas presentes no CT só acompanharam a parte do aquecimento. O grupo gremista realizou uma roda de bobinho e na sequência fez trabalhos de corridas. Após isso, a atividade foi fechada para o treinador trabalhar a parte tática. No final do treinamento, os jogadores treinaram cobranças de pênaltis.

Renato tem praticamente todo o elenco a sua disposição. O clube gaúcho terá uma sequência de jogos importante pela frente, tanto pela Copa do Brasil como as semifinais do Gauchão.

O Grêmio volta a treinar nesta quarta-feira (15), com os portões fechados. A atividade encerra a preparação do Grêmio para o confronto de quinta, às 20h, na Arena, pela Copa do Brasil. Quem ganhar avança, e a decisão será nos pênaltis em caso de empate.

