Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2024

Penúltimo treino do Grêmio antes do confronto contra o Flamengo pelo Brasileirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Penúltimo treino antes do confronto contra o Flamengo pelo Brasileirão. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Grêmio realizou um treinamento com o técnico Renato Portaluppi na manhã desta sexta-feira (20). A equipe tricolor se prepara para enfrentar o Flamengo no domingo (22), às 18h30min, na Arena.

Os goleiros iniciaram com exercícios específicos junto com o preparador Mauri Lima enquanto os jogadores de linha exercícios com bola e foco em velocidade, orientados por Mario Pereira.

Renato finalizou o treinamento com uma atividade tática com todo o grupo, utilizando o esquema de dois toques na bola com campo reduzido e finalização ao gol.

O zagueiro Rodrigo Ely não participou do treino e deve ser desfalque para a partida.

O Grêmio terá mais um treino na manhã deste sábado (21), onde fará os ajustes finais visando a partida contra o Flamengo, na Arena.

2024-09-20