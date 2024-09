Grêmio Renato Portaluppi define time titular para partida entre Grêmio e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

Renato Portaluppi e Diego Costa cumprem suspensão e estão fora da partida contra o Botafogo Foto: Lucas Uebel/Grêmio Renato Portaluppi e Diego Costa cumprem suspensão e estão fora da partida contra o Botafogo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio realizou o último treino antes de enfrentar o Botafogo neste sábado (28), às 21h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Mauri Lima, e seu auxiliar, iniciam as preparações de goleiro enquanto o preparador físico Mário Pereira, e seus auxiliares aquecem os jogadores de linha. Após o aquecimento, os atletas foram divididos em dois grupos e fizeram atividades de posse de bola, movimentação e finalização.

Renato Portaluppi assumiu o comando do treino e definiu os atletas que irão iniciar o próximo confronto. O técnico deve promover mudanças na equipe titular após declarar em entrevista coletiva que os meias Franco Cristaldo e Miguel Monsalve não atuarão mais juntos no início dos jogos. O técnico não estará presente na partida por cumprir suspensão do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e também não contará com o centroavante Diego Costa, que também cumpre pena.

O Grêmio atualmente está na 14° colocação na tabela do Campeonato Brasileiro com 31 pontos, e seu adversário é o líder da competição, com 56 pontos.

