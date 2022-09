Grêmio Renato Portaluppi é procurado por candidatos à presidência do Grêmio

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2022

Treinador tem contrato até o fim do ano e, até o momento, não abriu conversas para renovar Foto: Lucas Uebel/Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O fim do ano promete ser agitado no Grêmio. Além de brigar pelo acesso à elite nacional, o Tricolor vai passar por eleição presidencial. Romildo Bolzan, no cargo desde 2015, está fora de combate e vê a disputa aflorar nos bastidores do clube gaúcho.

De acordo com o próprio treinador, Alberto Guerra e Odorico Roman querem a continuidade da atual comissão técnica, mas a decisão será feita após o time gaúcho garantir o acesso.

“Já fui procurado pelo Guerra e Odorico, que tenho bom relacionamento com os dois. O que falei para um, falei para o outro. Tenho objetivo de devolver o Grêmio para a Série A. Esse é o meu objetivo. Depois que isso acabar aí vai ser outro papo”, afirmou durante a coletiva de imprensa ao longo da semana..

Números

Em sua quarta passagem no comando técnico do Grêmio, Renato Portaluppi dirigiu o time em três jogos, com duas vitórias e uma derrota.

