Esporte Renato Portaluppi reafirma sonho de ser técnico da Seleção Brasileira: “Se tiver oportunidade…”

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

Ex-técnico do Grêmio pode ser um dos substitutos caso Dorival seja demitido

Renato Portaluppi é um dos nomes prováveis para substituir Dorival Júnior no comando da Seleção Brasileira. Após deixar o Grêmio na última temporada, o comandante está sem clube e mantém vivo o sonho de chegar ao Brasil.

“Sim, (o sonho de assumir a Seleção) continua. O treinador, independente de quem quer que seja, tem que ter o sonho de treinar a seleção brasileira desde que ele se garanta”, afirmou Renato durante uma entrevista a ESPN.

“Como treinador, tem que pensar em chegar à seleção, que é o máximo do futebol brasileiro. Se vou chegar um dia, não sei, mas por que vou falar que não tenho esse sonho? Quando faço os trabalhos nos clubes, é para ganhar títulos e ser lembrado para a seleção brasileira”, defendeu o técnico.

O técnico já foi cotado diversas vezes para comandar a Seleção Brasileira, mas o contato nunca chegou a uma conclusão.

“Como se chega à Seleção? Fazendo grandes trabalhos e ganhando títulos. Por isso que eu falo: a minha parte eu faço. Se tiver oportunidade, ótimo. Se não chegar, vou continuar tendo esse sonho”, explicou.

Dorival Júnior voltou a balançar no cargo após a derrota do Brasil para a Argentina por 4 a 1 nas Eliminatórias Sul-Americana da Copa do Mundo de 2026. A CBF fará uma reunião com o técnico para decidir a continuidade ou término do trabalho. Carlo Ancelotti e Filipe Luís também são nomes cotados para assumir a Seleção Brasileira.

2025-03-27